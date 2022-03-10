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СМИ: США могут облегчить санкции против Венесуэлы для импорта нефти
СМИ: США могут облегчить санкции против Венесуэлы для импорта нефти - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: США могут облегчить санкции против Венесуэлы для импорта нефти
Администрация США рассматривает возможность облегчения санкций в отношении Венесуэлы, которая может поставлять энергоресурсы в Штаты после запрета на импорт... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:13
2022-03-10T17:19
цены на нефть
санкции в отношении россии
россия
сша
венесуэла
в мире
джо байден
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность облегчения санкций в отношении Венесуэлы, которая может поставлять энергоресурсы в Штаты после запрета на импорт российских нефти и газа, сообщает Bloomberg."США готовы облегчить экономическое давление на Венесуэлу в зависимости от исхода продолжающихся переговоров президента Николаса Мадуро и оппозиции, говорит высокопоставленный представитель администрации", - отмечается в сообщении.Там подчеркивается, что администрация США хочет увидеть прогресс на переговорах перед тем, как разрешить Венесуэле увеличить экспорт нефти в США. Чиновник отметил, что США не говорят об облегчении санкций в обмен на увеличение поставок, переговоры, касающиеся политической ситуации, происходят по более широким вопросам.Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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россия
сша
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цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, сша, венесуэла, в мире, джо байден, николас мадуро
17:13 10.03.2022 (обновлено: 17:19 10.03.2022)
 
СМИ: США могут облегчить санкции против Венесуэлы для импорта нефти

Bloomberg: США могут облегчить санкции против Венесуэлы из-за эмбарго на нефть из России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность облегчения санкций в отношении Венесуэлы, которая может поставлять энергоресурсы в Штаты после запрета на импорт российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.
"США готовы облегчить экономическое давление на Венесуэлу в зависимости от исхода продолжающихся переговоров президента Николаса Мадуро и оппозиции, говорит высокопоставленный представитель администрации", - отмечается в сообщении.
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Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
Там подчеркивается, что администрация США хочет увидеть прогресс на переговорах перед тем, как разрешить Венесуэле увеличить экспорт нефти в США. Чиновник отметил, что США не говорят об облегчении санкций в обмен на увеличение поставок, переговоры, касающиеся политической ситуации, происходят по более широким вопросам.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Цены на нефтьСанкции в отношении РоссииРоссияСШАВенесуэлаВ миреДжо БайденНиколас Мадуро
 
 
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