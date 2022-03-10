https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777515653.html
Мишустин назвал главные задачи в условиях санкций
Мишустин назвал главные задачи в условиях санкций - РИА Новости, 10.03.2022
Мишустин назвал главные задачи в условиях санкций
Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:06
2022-03-10T17:06
2022-03-10T17:52
в мире
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, михаил мишустин, владимир путин
17:06 10.03.2022 (обновлено: 17:52 10.03.2022)
Мишустин назвал главные задачи в условиях санкций
Премьер Мишустин назвал сохранение рабочих мест одной из главных задач в условиях санкций
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина
с кабмином.
Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.