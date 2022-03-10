Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777491250.html
Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР
Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 10.03.2022
Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР
Факты доказали, что санкции не помогут решить проблемы, а лишь создадут новые, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:44
2022-03-10T15:44
в мире
китай
ван и (политик)
мид кнр
луиджи ди майо
италия
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Факты доказали, что санкции не помогут решить проблемы, а лишь создадут новые, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине в ходе разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.Главы внешнеполитических ведомств Китай и Италии Ван И и Луиджи Ди Майо в четверг провели встречу в видеоформате, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине."Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые. Постоянная эскалация санкций может стать серьезным ударом для таких сфер, как финансы, энергетика, продовольствие, транспорт, цепочки поставок во всем мире", - заявил Ван И, чьи слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Глава МИД КНР добавил, что санкции повредят восстановлению глобальной экономики после пандемии, а также жизни людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/kitay-1777419775.html
https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html
китай
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d02ab6e256ab9bb4c8ffbd9c70f62d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, луиджи ди майо, италия, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
15:44 10.03.2022
 
Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР

Глава МИД КНР Ван И заявил, что санкции не решают проблемы, а создают новые

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Факты доказали, что санкции не помогут решить проблемы, а лишь создадут новые, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине в ходе разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Главы внешнеполитических ведомств Китай и Италии Ван И и Луиджи Ди Майо в четверг провели встречу в видеоформате, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:52
Китай выступил против применения химического оружия
"Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые. Постоянная эскалация санкций может стать серьезным ударом для таких сфер, как финансы, энергетика, продовольствие, транспорт, цепочки поставок во всем мире", - заявил Ван И, чьи слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Глава МИД КНР добавил, что санкции повредят восстановлению глобальной экономики после пандемии, а также жизни людей во всем мире.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:44
Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреКитайВан И (политик)МИД КНРЛуиджи Ди МайоИталияРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала