https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777491250.html

Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР

Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 10.03.2022

Санкции не решают проблемы, а создают новые, заявил глава МИД КНР

Факты доказали, что санкции не помогут решить проблемы, а лишь создадут новые, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:44

2022-03-10T15:44

2022-03-10T15:44

в мире

китай

ван и (политик)

мид кнр

луиджи ди майо

италия

россия

вооруженные силы рф

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Факты доказали, что санкции не помогут решить проблемы, а лишь создадут новые, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, комментируя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине в ходе разговора со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.Главы внешнеполитических ведомств Китай и Италии Ван И и Луиджи Ди Майо в четверг провели встречу в видеоформате, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине."Факты доказывают, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые. Постоянная эскалация санкций может стать серьезным ударом для таких сфер, как финансы, энергетика, продовольствие, транспорт, цепочки поставок во всем мире", - заявил Ван И, чьи слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Глава МИД КНР добавил, что санкции повредят восстановлению глобальной экономики после пандемии, а также жизни людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/kitay-1777419775.html

https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html

китай

италия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, луиджи ди майо, италия, россия, вооруженные силы рф, владимир путин