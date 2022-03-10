https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777481675.html
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией
Санкционная война Запада направлена на разрушение исторической России, сейчас россиян нужно поддержать деньгами и возможностями, заявил лидер фракции "Новые... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:01
2022-03-10T15:01
2022-03-10T15:01
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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политика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Санкционная война Запада направлена на разрушение исторической России, сейчас россиян нужно поддержать деньгами и возможностями, заявил лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24"."Это, конечно, война против исторической России. Против нашей экономической инфраструктуры, всего социального обустройства, против людей. И сейчас открыто уже говорится, что задача - разрушить российскую государственность", - заявил политик.Вместе с тем, парламентарий выступил против повсеместного госрегулирования. Нечаев считает, что механизм социальных выплат, который был применен, в частности, в пандемию, можно использовать и сегодня."Эта практика показала себя хорошо и в ковидное время, и сейчас ее можно повторить, это лучше, чем регулировать цены... У нас долго в России была дискуссия, что нужно давать людям - рыбу или удочку. Вот сейчас такое время, когда надо давать и рыбу, и удочку, и еще раз рыбу", - констатировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией
Депутат Госдумы Нечаев назвал санкционную политику Запада войной с исторической Россией