Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777481675.html
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией
Санкционная война Запада направлена на разрушение исторической России, сейчас россиян нужно поддержать деньгами и возможностями, заявил лидер фракции "Новые... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:01
2022-03-10T15:01
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
в мире
политика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Санкционная война Запада направлена на разрушение исторической России, сейчас россиян нужно поддержать деньгами и возможностями, заявил лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24"."Это, конечно, война против исторической России. Против нашей экономической инфраструктуры, всего социального обустройства, против людей. И сейчас открыто уже говорится, что задача - разрушить российскую государственность", - заявил политик.Вместе с тем, парламентарий выступил против повсеместного госрегулирования. Нечаев считает, что механизм социальных выплат, который был применен, в частности, в пандемию, можно использовать и сегодня."Эта практика показала себя хорошо и в ковидное время, и сейчас ее можно повторить, это лучше, чем регулировать цены... У нас долго в России была дискуссия, что нужно давать людям - рыбу или удочку. Вот сейчас такое время, когда надо давать и рыбу, и удочку, и еще раз рыбу", - констатировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:01 10.03.2022
 
В Госдуме назвали санкционную политику Запада войной с исторической Россией

Депутат Госдумы Нечаев назвал санкционную политику Запада войной с исторической Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Евросоюза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Санкционная война Запада направлена на разрушение исторической России, сейчас россиян нужно поддержать деньгами и возможностями, заявил лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Это, конечно, война против исторической России. Против нашей экономической инфраструктуры, всего социального обустройства, против людей. И сейчас открыто уже говорится, что задача - разрушить российскую государственность", - заявил политик.
Вместе с тем, парламентарий выступил против повсеместного госрегулирования. Нечаев считает, что механизм социальных выплат, который был применен, в частности, в пандемию, можно использовать и сегодня.
"Эта практика показала себя хорошо и в ковидное время, и сейчас ее можно повторить, это лучше, чем регулировать цены... У нас долго в России была дискуссия, что нужно давать людям - рыбу или удочку. Вот сейчас такое время, когда надо давать и рыбу, и удочку, и еще раз рыбу", - констатировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:00
Европа судорожно имитирует победу над Россией
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВ миреПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала