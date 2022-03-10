13:47 10.03.2022 (обновлено: 14:45 10.03.2022)
Россия жестко ответит на введенные Западом ограничения, заявил Медведев
Медведев: Россия ответит принципиально и жестко на введенные Западом ограничения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия будет жестко отвечать на введенные Западом ограничения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Главная задача политиканов — оказать жесткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчет. Отвечать на это мы будем принципиально и жестко", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".
"Главная задача политиканов — оказать жесткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчет. Отвечать на это мы будем принципиально и жестко", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, страна также не станет мириться с беспричинным арестом имущества россиян и российских компаний за рубежом.
"И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в стране.