https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777461688.html

Россия жестко ответит на введенные Западом ограничения, заявил Медведев

Россия жестко ответит на введенные Западом ограничения, заявил Медведев - РИА Новости, 10.03.2022

Россия жестко ответит на введенные Западом ограничения, заявил Медведев

Россия будет жестко отвечать на введенные Западом ограничения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Главная задача политиканов — оказать жесткое давление на РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:47

2022-03-10T13:47

2022-03-10T14:45

санкции в отношении россии

политика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия будет жестко отвечать на введенные Западом ограничения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Главная задача политиканов — оказать жесткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчет. Отвечать на это мы будем принципиально и жестко", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".По его словам, страна также не станет мириться с беспричинным арестом имущества россиян и российских компаний за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в стране.

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, политика, признание днр и лнр в россии