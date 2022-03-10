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Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной
Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной - РИА Новости, 10.03.2022
Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной
Примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная, прогнозы относительно роста цен делать не стоит, нужно... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:03
2022-03-10T12:15
дмитрий песков
экономика
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная, прогнозы относительно роста цен делать не стоит, нужно принимать меры для снижения негативных последствия и дальнейших рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. Резкий рост был зафиксирован на отечественные легковые автомобили: они подорожали на 17,09%, а цены на иномарки увеличились на 15,2%. Сопоставимый рост отмечен также на бытовую технику: пылесосы подорожали на 14,56%, телевизоры выросли в цене на 14,97%. Темпами выше инфляции росли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты.Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, что значение недельной инфляции в 2,22% - это не предел. "Я тоже оставлю это без ответа, потому что сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная, абсолютно беспрецедентная", - сказал Песков."То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции.
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дмитрий песков, экономика, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
12:03 10.03.2022 (обновлено: 12:15 10.03.2022)
 
Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной

Пресс-секретарь Песков: такой экономической войны против России еще не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная, прогнозы относительно роста цен делать не стоит, нужно принимать меры для снижения негативных последствия и дальнейших рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. Резкий рост был зафиксирован на отечественные легковые автомобили: они подорожали на 17,09%, а цены на иномарки увеличились на 15,2%. Сопоставимый рост отмечен также на бытовую технику: пылесосы подорожали на 14,56%, телевизоры выросли в цене на 14,97%. Темпами выше инфляции росли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты.
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Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, что значение недельной инфляции в 2,22% - это не предел. "Я тоже оставлю это без ответа, потому что сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная, абсолютно беспрецедентная", - сказал Песков.
"То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции.
 
Дмитрий ПесковЭкономикаСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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