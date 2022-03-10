Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию
Глава МИД Британии Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Трасс, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в США, в четверг выступит с речью в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Лиз Трасс призовет мир усилить глобальное давление на (президента РФ Владимира) Путина. Мы должны пойти еще дальше в плане санкций, чтобы усилить давление, в том числе полный запрет на SWIFT, заморозка всех российских банковских активов и поощрение других стран к присоединению к этим усилиям", — приводит МИД выдержки из ее предстоящего выступления.
Трасс призовет принять меры, что "они (Россия — ред.) не могли иметь доступ к фондам, не могли платить по счетам, вести торговлю, чтобы их суда не могли заходить в порты, а самолеты садиться".
"Мы должны делать больше, чтобы поставлять оборонительное вооружение и реагировать на ухудшающийся гуманитарный кризис. Мы все это сделаем, и мы сформируем эту новую эру глобальной безопасности", — заявит Трасс.
По мнению министра, "вторжение на Украину – это сдвиг парадигмы масштаба 11 сентября". "То, как мы сейчас отреагируем установит формат для этой новой эры. Мы должны начать с принципа – единственной вещи, которую понимают агрессоры, — силы, и мы должны начать работать вместе, чтобы остановить наступление Путина на Украину", — собирается заявить глава внешнеполитического ведомства Британии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.