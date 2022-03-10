https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777386618.html

Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию

Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:37

2022-03-10T01:37

2022-03-10T01:37

в мире

дмитрий песков

владимир путин

сша

россия

атлантический совет

вашингтон (город)

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.Трасс, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в США, в четверг выступит с речью в Атлантическом совете в Вашингтоне.Трасс призовет принять меры, что "они (Россия — ред.) не могли иметь доступ к фондам, не могли платить по счетам, вести торговлю, чтобы их суда не могли заходить в порты, а самолеты садиться"."Мы должны делать больше, чтобы поставлять оборонительное вооружение и реагировать на ухудшающийся гуманитарный кризис. Мы все это сделаем, и мы сформируем эту новую эру глобальной безопасности", — заявит Трасс.По мнению министра, "вторжение на Украину – это сдвиг парадигмы масштаба 11 сентября". "То, как мы сейчас отреагируем установит формат для этой новой эры. Мы должны начать с принципа – единственной вещи, которую понимают агрессоры, — силы, и мы должны начать работать вместе, чтобы остановить наступление Путина на Украину", — собирается заявить глава внешнеполитического ведомства Британии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777386247.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

сша

россия

вашингтон (город)

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, атлантический совет , вашингтон (город), санкции в отношении россии, великобритания, лиз трасс, лондон