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Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию
Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:37
2022-03-10T01:37
в мире
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
атлантический совет
вашингтон (город)
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.Трасс, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в США, в четверг выступит с речью в Атлантическом совете в Вашингтоне.Трасс призовет принять меры, что "они (Россия — ред.) не могли иметь доступ к фондам, не могли платить по счетам, вести торговлю, чтобы их суда не могли заходить в порты, а самолеты садиться"."Мы должны делать больше, чтобы поставлять оборонительное вооружение и реагировать на ухудшающийся гуманитарный кризис. Мы все это сделаем, и мы сформируем эту новую эру глобальной безопасности", — заявит Трасс.По мнению министра, "вторжение на Украину – это сдвиг парадигмы масштаба 11 сентября". "То, как мы сейчас отреагируем установит формат для этой новой эры. Мы должны начать с принципа – единственной вещи, которую понимают агрессоры, — силы, и мы должны начать работать вместе, чтобы остановить наступление Путина на Украину", — собирается заявить глава внешнеполитического ведомства Британии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777386247.html
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сша
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вашингтон (город)
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, атлантический совет , вашингтон (город), санкции в отношении россии, великобритания, лиз трасс, лондон
01:37 10.03.2022
 
Трасс призвала усилить международное санкционное давление на Россию

Глава МИД Британии Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает усилить международное санкционное давление на Россию из-за ее действий на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Трасс, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в США, в четверг выступит с речью в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Лиз Трасс призовет мир усилить глобальное давление на (президента РФ Владимира) Путина. Мы должны пойти еще дальше в плане санкций, чтобы усилить давление, в том числе полный запрет на SWIFT, заморозка всех российских банковских активов и поощрение других стран к присоединению к этим усилиям", — приводит МИД выдержки из ее предстоящего выступления.
Трасс призовет принять меры, что "они (Россия — ред.) не могли иметь доступ к фондам, не могли платить по счетам, вести торговлю, чтобы их суда не могли заходить в порты, а самолеты садиться".
"Мы должны делать больше, чтобы поставлять оборонительное вооружение и реагировать на ухудшающийся гуманитарный кризис. Мы все это сделаем, и мы сформируем эту новую эру глобальной безопасности", — заявит Трасс.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
01:29
Минфин США призвал Запад к координации для новых санкций против России
По мнению министра, "вторжение на Украину – это сдвиг парадигмы масштаба 11 сентября". "То, как мы сейчас отреагируем установит формат для этой новой эры. Мы должны начать с принципа – единственной вещи, которую понимают агрессоры, — силы, и мы должны начать работать вместе, чтобы остановить наступление Путина на Украину", — собирается заявить глава внешнеполитического ведомства Британии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Вчера, 08:00
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В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияАтлантический советВашингтон (город)Санкции в отношении РоссииВеликобританияЛиз ТрассЛондон
 
 
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