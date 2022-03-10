Минфин США призвал Запад к координации для новых санкций против России
Министр финансов США Йеллен призвала к координации для новых санкций против России
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своим коллегам из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесной координации при разработке новых санкций против России, сообщил американский минфин.
"Министр Йеллен отметила беспрецедентные скоординированные меры финансового давления со стороны США, их партнеров и союзников для взыскания значительных издержек с российской экономики и президента (РФ Владимира) Путина, подчеркнула необходимость тесной координации по дальнейшим решительным мерам", — говорится в пресс-релизе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.