https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777386247.html

Минфин США призвал Запад к координации для новых санкций против России

Минфин США призвал Запад к координации для новых санкций против России - РИА Новости, 10.03.2022

Минфин США призвал Запад к координации для новых санкций против России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своим коллегам из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесной координации при... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:29

2022-03-10T01:29

2022-03-10T01:29

министерство финансов сша

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своим коллегам из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесной координации при разработке новых санкций против России, сообщил американский минфин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

россия

украина

донбасс

сша

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

министерство финансов сша, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, сша, вашингтон