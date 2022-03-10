https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html

Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян

Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян - РИА Новости, 10.03.2022

Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян

Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:29

2022-03-10T22:29

2022-03-10T23:13

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале", — пояснили в организации, добавив, что оформить билет без российского участка нельзя.В АТОР подчеркнули, что турецкий перевозчик ввел ограничения не потому, что присоединился к западным санкциям, а из-за блокировки российских банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, что создало трудности с прохождением транзакций.Россияне по-прежнему могут летать из России в Турцию и обратно, а также в третьи страны с обязательной посадкой в Турции и таким же образом обратно. Купить отдельный билет из Турции в другую страну уже нельзя.Turkish Airlines не сообщили, на какой срок ввели это ограничение. В АТОР предположили, что все может восстановиться, если авиакомпания договорится об интернет-эквайринге карт "Мир".

https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм