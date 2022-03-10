https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян - РИА Новости, 10.03.2022
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян
Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:29
2022-03-10T22:29
2022-03-10T23:13
туризм
в мире
россия
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/79/1490857920_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_30afb2a22970c93d4a0ec73603354bc7.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале", — пояснили в организации, добавив, что оформить билет без российского участка нельзя.В АТОР подчеркнули, что турецкий перевозчик ввел ограничения не потому, что присоединился к западным санкциям, а из-за блокировки российских банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, что создало трудности с прохождением транзакций.Россияне по-прежнему могут летать из России в Турцию и обратно, а также в третьи страны с обязательной посадкой в Турции и таким же образом обратно. Купить отдельный билет из Турции в другую страну уже нельзя.Turkish Airlines не сообщили, на какой срок ввели это ограничение. В АТОР предположили, что все может восстановиться, если авиакомпания договорится об интернет-эквайринге карт "Мир".
https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html
https://ria.ru/20220310/sheremetevo-1777476298.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/79/1490857920_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_36f9b75d61ceb5f3e04af8fdfee03c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
22:29 10.03.2022 (обновлено: 23:13 10.03.2022)
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян
Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны