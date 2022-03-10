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Туризм
https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян - РИА Новости, 10.03.2022
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян
Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:29
2022-03-10T23:13
туризм
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россия
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале", — пояснили в организации, добавив, что оформить билет без российского участка нельзя.В АТОР подчеркнули, что турецкий перевозчик ввел ограничения не потому, что присоединился к западным санкциям, а из-за блокировки российских банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, что создало трудности с прохождением транзакций.Россияне по-прежнему могут летать из России в Турцию и обратно, а также в третьи страны с обязательной посадкой в Турции и таким же образом обратно. Купить отдельный билет из Турции в другую страну уже нельзя.Turkish Airlines не сообщили, на какой срок ввели это ограничение. В АТОР предположили, что все может восстановиться, если авиакомпания договорится об интернет-эквайринге карт "Мир".
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в мире, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
22:29 10.03.2022 (обновлено: 23:13 10.03.2022)
 
Turkish Airlines изменила условия продажи билетов для россиян

Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид Стамбула из иллюминатора самолета
Вид Стамбула из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид Стамбула из иллюминатора самолета
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта временно изменила условия продажи билетов для россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале", — пояснили в организации, добавив, что оформить билет без российского участка нельзя.
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В АТОР подчеркнули, что турецкий перевозчик ввел ограничения не потому, что присоединился к западным санкциям, а из-за блокировки российских банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, что создало трудности с прохождением транзакций.
Россияне по-прежнему могут летать из России в Турцию и обратно, а также в третьи страны с обязательной посадкой в Турции и таким же образом обратно. Купить отдельный билет из Турции в другую страну уже нельзя.
Turkish Airlines не сообщили, на какой срок ввели это ограничение. В АТОР предположили, что все может восстановиться, если авиакомпания договорится об интернет-эквайринге карт "Мир".
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