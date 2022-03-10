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Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта
Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта - РИА Новости, 10.03.2022
Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта
Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:07
2022-03-10T17:10
в мире
швейцария
евросоюз
санкции в отношении россии
москва
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ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации Швейцарии Кристиан Шуберт."Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года. Его продление зависит от политического развития конфликта в Украине", - сказал он.Кристиан Шуберт также сообщил, что как минимум шесть самолетов, зарегистрированных в России, находятся в Швейцарии без возможности улететь."В связи с распоряжением о закрытии воздушного пространства Швейцарии полдюжины самолетов, зарегистрированных в России, находятся на земле, в том числе с Euroairport, который находится на территории Франции. Аэродромы по своему усмотрению взыскивают соответствующие расходы по самолетам с их владельцев или компаний, которые их эксплуатируют", - сказал он.Ранее издание Le Temps опубликовало статью, в которой указано, что на прошлой неделе в Базеле (Euroairport) был арестован самолет Airbus A319, который принадлежит Михаилу Прохорову, самолет Виктора Вексельберга, который владеет долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Sulzer, и Boeing 767 Романа Абрамовича. Последний, как пишет газета, выставлен на продажу. Все самолеты эксплуатируются компанией Global Jet Luxembourg.Le Temps отмечает, что задержанный на прошлой неделе в Канаде частный самолет Dassault Falcon 900 с несколькими россиянами на борту вылетал из Женевы, а после закрытия канадского неба для россиян вернулся обратно в Швейцарию. Издание также указывает, что обслуживающие компании, которые отвечают за паркинг самолетов, теперь просят клиентов оплачивать их услуги наличными, так как опасаются, что из-за санкций не смогут получить свои деньги.Ранее Швейцария, вслед за странами Евросоюза, временно закрыла свое небо для воздушных судов из России в связи с действиями Москвы в отношении Киева. Исключения предоставляются только дипломатическим, гуманитарным и медицинским рейсам.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html
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в мире, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, москва
17:07 10.03.2022 (обновлено: 17:10 10.03.2022)
 
Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта

Авиавласти Швейцарии: небо страны закрыто для российских самолетов до конца марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
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ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации Швейцарии Кристиан Шуберт.
"Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года. Его продление зависит от политического развития конфликта в Украине", - сказал он.
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Кристиан Шуберт также сообщил, что как минимум шесть самолетов, зарегистрированных в России, находятся в Швейцарии без возможности улететь.
"В связи с распоряжением о закрытии воздушного пространства Швейцарии полдюжины самолетов, зарегистрированных в России, находятся на земле, в том числе с Euroairport, который находится на территории Франции. Аэродромы по своему усмотрению взыскивают соответствующие расходы по самолетам с их владельцев или компаний, которые их эксплуатируют", - сказал он.
Ранее издание Le Temps опубликовало статью, в которой указано, что на прошлой неделе в Базеле (Euroairport) был арестован самолет Airbus A319, который принадлежит Михаилу Прохорову, самолет Виктора Вексельберга, который владеет долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Sulzer, и Boeing 767 Романа Абрамовича. Последний, как пишет газета, выставлен на продажу. Все самолеты эксплуатируются компанией Global Jet Luxembourg.
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Le Temps отмечает, что задержанный на прошлой неделе в Канаде частный самолет Dassault Falcon 900 с несколькими россиянами на борту вылетал из Женевы, а после закрытия канадского неба для россиян вернулся обратно в Швейцарию. Издание также указывает, что обслуживающие компании, которые отвечают за паркинг самолетов, теперь просят клиентов оплачивать их услуги наличными, так как опасаются, что из-за санкций не смогут получить свои деньги.
Ранее Швейцария, вслед за странами Евросоюза, временно закрыла свое небо для воздушных судов из России в связи с действиями Москвы в отношении Киева. Исключения предоставляются только дипломатическим, гуманитарным и медицинским рейсам.
 
В миреШвейцарияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
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