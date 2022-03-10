17:07 10.03.2022 (обновлено: 17:10 10.03.2022)
Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта
Авиавласти Швейцарии: небо страны закрыто для российских самолетов до конца марта
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации Швейцарии Кристиан Шуберт.
"Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года. Его продление зависит от политического развития конфликта в Украине", - сказал он.
"В связи с распоряжением о закрытии воздушного пространства Швейцарии полдюжины самолетов, зарегистрированных в России, находятся на земле, в том числе с Euroairport, который находится на территории Франции. Аэродромы по своему усмотрению взыскивают соответствующие расходы по самолетам с их владельцев или компаний, которые их эксплуатируют", - сказал он.
Ранее издание Le Temps опубликовало статью, в которой указано, что на прошлой неделе в Базеле (Euroairport) был арестован самолет Airbus A319, который принадлежит Михаилу Прохорову, самолет Виктора Вексельберга, который владеет долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Sulzer, и Boeing 767 Романа Абрамовича. Последний, как пишет газета, выставлен на продажу. Все самолеты эксплуатируются компанией Global Jet Luxembourg.
Le Temps отмечает, что задержанный на прошлой неделе в Канаде частный самолет Dassault Falcon 900 с несколькими россиянами на борту вылетал из Женевы, а после закрытия канадского неба для россиян вернулся обратно в Швейцарию. Издание также указывает, что обслуживающие компании, которые отвечают за паркинг самолетов, теперь просят клиентов оплачивать их услуги наличными, так как опасаются, что из-за санкций не смогут получить свои деньги.