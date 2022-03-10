https://ria.ru/20220310/samolety-1777516517.html

Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта

Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта - РИА Новости, 10.03.2022

Небо над Швейцарией закрыли для российских самолетов до конца марта

Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:07

2022-03-10T17:07

2022-03-10T17:10

в мире

швейцария

евросоюз

санкции в отношении россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg

ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Распоряжение о закрытии неба над Швейцарией для российских самолетов действительно до конца марта с возможностью продления, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации Швейцарии Кристиан Шуберт."Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года. Его продление зависит от политического развития конфликта в Украине", - сказал он.Кристиан Шуберт также сообщил, что как минимум шесть самолетов, зарегистрированных в России, находятся в Швейцарии без возможности улететь."В связи с распоряжением о закрытии воздушного пространства Швейцарии полдюжины самолетов, зарегистрированных в России, находятся на земле, в том числе с Euroairport, который находится на территории Франции. Аэродромы по своему усмотрению взыскивают соответствующие расходы по самолетам с их владельцев или компаний, которые их эксплуатируют", - сказал он.Ранее издание Le Temps опубликовало статью, в которой указано, что на прошлой неделе в Базеле (Euroairport) был арестован самолет Airbus A319, который принадлежит Михаилу Прохорову, самолет Виктора Вексельберга, который владеет долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Sulzer, и Boeing 767 Романа Абрамовича. Последний, как пишет газета, выставлен на продажу. Все самолеты эксплуатируются компанией Global Jet Luxembourg.Le Temps отмечает, что задержанный на прошлой неделе в Канаде частный самолет Dassault Falcon 900 с несколькими россиянами на борту вылетал из Женевы, а после закрытия канадского неба для россиян вернулся обратно в Швейцарию. Издание также указывает, что обслуживающие компании, которые отвечают за паркинг самолетов, теперь просят клиентов оплачивать их услуги наличными, так как опасаются, что из-за санкций не смогут получить свои деньги.Ранее Швейцария, вслед за странами Евросоюза, временно закрыла свое небо для воздушных судов из России в связи с действиями Москвы в отношении Киева. Исключения предоставляются только дипломатическим, гуманитарным и медицинским рейсам.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html

https://ria.ru/20220310/transport-1777487504.html

швейцария

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, москва