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Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар
Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:35
2022-03-10T11:35
экономика
республика башкортостан
сахар
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства и спекулянтов."Последние несколько дней очень много обращений поступает в адрес Минторга республики от жителей по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов. В частности, сахарного песка. Итак, начнём с ценообразования. Тут, помимо торговой наценки, влияет ряд факторов: баланс между спросом и предложением, логистическая составляющая, наличие товара у производителя, стоимость затрат на производство, хранение, доставку, упаковку и другие", - написал министр в своем аккаунте в Instagram.По его словам, многие российские предприятия, производящие продукты питания, до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. "Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. Это в свою очередь привело к некоторому увеличению стоимости", - пояснил Гусев.По его словам, торговые сети отмечают, что спрос на сахар за последние несколько дней увеличился в разы, продавцы физически не успевают привозить товар со складов и выставлять его на полку."В выходные провели ряд рабочих встреч как с производителями, так и с дистрибьютерами, и ритейлом. По их словам, они увеличили объём закупаемого сахара из-за повышенного спроса. Это позволит наполнить полки необходимым товаром в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование. Разумеется, есть на рынке и отдельные игроки, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией в целях извлечения большей выгоды. Здесь совместно с УФАС отработаем точечно", - заявил Гусев.
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экономика, республика башкортостан, сахар
11:35 10.03.2022
 
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар

Министр торговли Башкирии Гусев объяснил рост цен на сахар повышенным спросом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в магазине
Белый сахар на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в магазине. Архивное фото
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства и спекулянтов.
"Последние несколько дней очень много обращений поступает в адрес Минторга республики от жителей по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов. В частности, сахарного песка. Итак, начнём с ценообразования. Тут, помимо торговой наценки, влияет ряд факторов: баланс между спросом и предложением, логистическая составляющая, наличие товара у производителя, стоимость затрат на производство, хранение, доставку, упаковку и другие", - написал министр в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, многие российские предприятия, производящие продукты питания, до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. "Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. Это в свою очередь привело к некоторому увеличению стоимости", - пояснил Гусев.
По его словам, торговые сети отмечают, что спрос на сахар за последние несколько дней увеличился в разы, продавцы физически не успевают привозить товар со складов и выставлять его на полку.
"В выходные провели ряд рабочих встреч как с производителями, так и с дистрибьютерами, и ритейлом. По их словам, они увеличили объём закупаемого сахара из-за повышенного спроса. Это позволит наполнить полки необходимым товаром в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование. Разумеется, есть на рынке и отдельные игроки, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией в целях извлечения большей выгоды. Здесь совместно с УФАС отработаем точечно", - заявил Гусев.
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ЭкономикаРеспублика БашкортостанСахар
 
 
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