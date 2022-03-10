https://ria.ru/20220310/sakhar-1777430817.html
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар
Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:35
2022-03-10T11:35
2022-03-10T11:35
экономика
республика башкортостан
сахар
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства и спекулянтов."Последние несколько дней очень много обращений поступает в адрес Минторга республики от жителей по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов. В частности, сахарного песка. Итак, начнём с ценообразования. Тут, помимо торговой наценки, влияет ряд факторов: баланс между спросом и предложением, логистическая составляющая, наличие товара у производителя, стоимость затрат на производство, хранение, доставку, упаковку и другие", - написал министр в своем аккаунте в Instagram.По его словам, многие российские предприятия, производящие продукты питания, до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. "Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. Это в свою очередь привело к некоторому увеличению стоимости", - пояснил Гусев.По его словам, торговые сети отмечают, что спрос на сахар за последние несколько дней увеличился в разы, продавцы физически не успевают привозить товар со складов и выставлять его на полку."В выходные провели ряд рабочих встреч как с производителями, так и с дистрибьютерами, и ритейлом. По их словам, они увеличили объём закупаемого сахара из-за повышенного спроса. Это позволит наполнить полки необходимым товаром в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование. Разумеется, есть на рынке и отдельные игроки, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией в целях извлечения большей выгоды. Здесь совместно с УФАС отработаем точечно", - заявил Гусев.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика башкортостан, сахар
Власти Башкирии объяснили причины роста цен на сахар
Министр торговли Башкирии Гусев объяснил рост цен на сахар повышенным спросом
УФА, 10 мар – РИА Новости.
Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев пояснил
, что в регионе фиксируется рост цен на сахар из-за повышенного спроса, повышения стоимости производства и спекулянтов.
"Последние несколько дней очень много обращений поступает в адрес Минторга республики от жителей по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов. В частности, сахарного песка. Итак, начнём с ценообразования. Тут, помимо торговой наценки, влияет ряд факторов: баланс между спросом и предложением, логистическая составляющая, наличие товара у производителя, стоимость затрат на производство, хранение, доставку, упаковку и другие", - написал министр в своем аккаунте в Instagram
.
По его словам, многие российские предприятия, производящие продукты питания, до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. "Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. Это в свою очередь привело к некоторому увеличению стоимости", - пояснил Гусев.
По его словам, торговые сети отмечают, что спрос на сахар за последние несколько дней увеличился в разы, продавцы физически не успевают привозить товар со складов и выставлять его на полку.
"В выходные провели ряд рабочих встреч как с производителями, так и с дистрибьютерами, и ритейлом. По их словам, они увеличили объём закупаемого сахара из-за повышенного спроса. Это позволит наполнить полки необходимым товаром в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование. Разумеется, есть на рынке и отдельные игроки, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией в целях извлечения большей выгоды. Здесь совместно с УФАС отработаем точечно", - заявил Гусев.