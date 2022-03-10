https://ria.ru/20220310/saakashvili-1777458534.html

Саакашвили прекратил голодовку

Саакашвили прекратил голодовку - РИА Новости, 10.03.2022

Саакашвили прекратил голодовку

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг, что прекращает голодовку. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:34

2022-03-10T13:34

2022-03-10T13:54

михаил саакашвили

в мире

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ТБИЛИСИ, 10 мар - РИА Новости. Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг, что прекращает голодовку.Саакашвили 21 февраля заявил, что снова объявляет бессрочную голодовку в ответ на действия властей Грузии. Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил ее 20 ноября. После голодовки политик проходил лечение в горийском военном госпитале."Я получил письмо от грузинских бойцов, которые защищают Украину с 2014 года, которыми я очень горжусь и дружу. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу в полную силу. Такая же просьба поступает от представителей Верховного командования Украины, с которыми я нахожусь в постоянном контакте. Поэтому на 20-й день я прекращу голодовку. Сейчас нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить победу в полной готовности!" - написал Саакашвили в Facebook.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20220224/saakashvili-1774767540.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил саакашвили, в мире