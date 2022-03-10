Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ
"Ведомости": правительство планирует докапитализировать РЖД на 250 миллиардов рублей
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ от 9 марта.
"Обсуждаемая сумма – это примерно четверть от годовой инвестпрограммы РЖД. В 2022 году она планировалась на уровне 1 триллиона рублей, дефицит в сентябре 2021 года оценивался примерно в 270 миллиардов рублей", - пишет газета.
Также в 2022-2024 годы в ремонты планируется вложить в целом более 1 триллиона рублей. Ещё 723,3 миллиарда рублей – в приведение объектов путевого комплекса к нормативным требованиям, обновление искусственных сооружений, устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики. По программе должно быть отремонтировано 14,8 тысячи километров пути и реконструировано более 900 километров контактной сети.
"Еще одной мерой поддержки железнодорожной отрасли, которая обсуждается в правительстве, по словам источника "Ведомостей", может стать внедрение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов с учетом текущей инфляции и "с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления и импортируемых товаров". Эту меру планируется реализовать до 1 июня 2022 года", - сообщает газета.
18 ноября 2021, 21:01Эксперты: повышение ж/д тарифов необходимо для развития инфраструктуры