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Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ
Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ
Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:43
2022-03-10T08:43
экономика
ржд
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ от 9 марта.Уточняется, что докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные ведомства – Минтранс и Минфин. По словам представителя Минфина, перечень мероприятий и объемы господдержки "в процессе проработки". В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев.Также в 2022-2024 годы в ремонты планируется вложить в целом более 1 триллиона рублей. Ещё 723,3 миллиарда рублей – в приведение объектов путевого комплекса к нормативным требованиям, обновление искусственных сооружений, устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики. По программе должно быть отремонтировано 14,8 тысячи километров пути и реконструировано более 900 километров контактной сети."Еще одной мерой поддержки железнодорожной отрасли, которая обсуждается в правительстве, по словам источника "Ведомостей", может стать внедрение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов с учетом текущей инфляции и "с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления и импортируемых товаров". Эту меру планируется реализовать до 1 июня 2022 года", - сообщает газета.
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экономика, ржд, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия
08:43 10.03.2022
 
Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ

"Ведомости": правительство планирует докапитализировать РЖД на 250 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ от 9 марта.
Уточняется, что докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные ведомства – Минтранс и Минфин. По словам представителя Минфина, перечень мероприятий и объемы господдержки "в процессе проработки". В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев.
"Обсуждаемая сумма – это примерно четверть от годовой инвестпрограммы РЖД. В 2022 году она планировалась на уровне 1 триллиона рублей, дефицит в сентябре 2021 года оценивался примерно в 270 миллиардов рублей", - пишет газета.
Также в 2022-2024 годы в ремонты планируется вложить в целом более 1 триллиона рублей. Ещё 723,3 миллиарда рублей – в приведение объектов путевого комплекса к нормативным требованиям, обновление искусственных сооружений, устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики. По программе должно быть отремонтировано 14,8 тысячи километров пути и реконструировано более 900 километров контактной сети.
"Еще одной мерой поддержки железнодорожной отрасли, которая обсуждается в правительстве, по словам источника "Ведомостей", может стать внедрение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов с учетом текущей инфляции и "с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления и импортируемых товаров". Эту меру планируется реализовать до 1 июня 2022 года", - сообщает газета.
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