https://ria.ru/20220310/rzhd-1777401572.html

Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ

Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ

Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:43

2022-03-10T08:43

2022-03-10T08:43

экономика

ржд

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило план по поддержке экономики в условиях санкций, согласно которому РЖД могут быть докапитализированы на 250 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ от 9 марта.Уточняется, что докапитализация РЖД – это один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли, ответственные ведомства – Минтранс и Минфин. По словам представителя Минфина, перечень мероприятий и объемы господдержки "в процессе проработки". В Минтрансе и РЖД отказались от комментариев.Также в 2022-2024 годы в ремонты планируется вложить в целом более 1 триллиона рублей. Ещё 723,3 миллиарда рублей – в приведение объектов путевого комплекса к нормативным требованиям, обновление искусственных сооружений, устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики. По программе должно быть отремонтировано 14,8 тысячи километров пути и реконструировано более 900 километров контактной сети."Еще одной мерой поддержки железнодорожной отрасли, которая обсуждается в правительстве, по словам источника "Ведомостей", может стать внедрение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов с учетом текущей инфляции и "с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления и импортируемых товаров". Эту меру планируется реализовать до 1 июня 2022 года", - сообщает газета.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ржд, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия