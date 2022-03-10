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В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке
В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке - РИА Новости, 10.03.2022
В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке
Русскоговорящая девушка пожаловалась на нападение в Мадриде из-за разговора на родном языке. Она рассказала телеканалу "360", что инициатором конфликта была... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:37
2022-03-10T21:07
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Русскоговорящая девушка пожаловалась на нападение в Мадриде из-за разговора на родном языке. Она рассказала телеканалу "360", что инициатором конфликта была украинка."Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать", — заявила пострадавшая.По ее словам, агрессивная девушка не применила физического насилия. Тем не менее собеседница телеканала призналась, что встревожена проявлениями русофобии в свой адрес.Российский МИД на минувшей неделе подчеркивал, что все проявления русофобии за рубежом тщательно фиксируются. Там также отметили, что откровенная агрессия в адрес русскоязычных граждан происходит "при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств". Кроме того, внешнеполитическое ведомство указало на недопустимость дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html
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в мире, россия, украина, мадрид, испания
18:37 10.03.2022 (обновлено: 21:07 10.03.2022)
 
В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке

Телеканал "360": в Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Русскоговорящая девушка пожаловалась на нападение в Мадриде из-за разговора на родном языке. Она рассказала телеканалу "360", что инициатором конфликта была украинка.
"Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать", — заявила пострадавшая.
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По ее словам, агрессивная девушка не применила физического насилия. Тем не менее собеседница телеканала призналась, что встревожена проявлениями русофобии в свой адрес.
Российский МИД на минувшей неделе подчеркивал, что все проявления русофобии за рубежом тщательно фиксируются. Там также отметили, что откровенная агрессия в адрес русскоязычных граждан происходит "при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств". Кроме того, внешнеполитическое ведомство указало на недопустимость дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
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