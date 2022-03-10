https://ria.ru/20220310/russkiy-1777539718.html

В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке

В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке - РИА Новости, 10.03.2022

В Испании украинка напала на девушку за разговор на русском языке

Русскоговорящая девушка пожаловалась на нападение в Мадриде из-за разговора на родном языке. Она рассказала телеканалу "360", что инициатором конфликта была... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:37

2022-03-10T18:37

2022-03-10T21:07

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Русскоговорящая девушка пожаловалась на нападение в Мадриде из-за разговора на родном языке. Она рассказала телеканалу "360", что инициатором конфликта была украинка."Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать", — заявила пострадавшая.По ее словам, агрессивная девушка не применила физического насилия. Тем не менее собеседница телеканала призналась, что встревожена проявлениями русофобии в свой адрес.Российский МИД на минувшей неделе подчеркивал, что все проявления русофобии за рубежом тщательно фиксируются. Там также отметили, что откровенная агрессия в адрес русскоязычных граждан происходит "при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств". Кроме того, внешнеполитическое ведомство указало на недопустимость дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, мадрид, испания