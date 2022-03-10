https://ria.ru/20220310/rsmd-1777549042.html

В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной

В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной - РИА Новости, 10.03.2022

В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной

Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:28

2022-03-10T19:28

2022-03-10T19:28

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.Он напомнил, что когда исчез договор о РСМД, "все стало позволено", и опасные системы ракетного вооружения, которые раньше были запрещены, стало можно продолжать разрабатывать и размещать без ограничений на предмет размещения на них ядерных боеголовок."Именно поэтому российская инициатива моратория на размещение (ракет средней и меньшей дальности), она исключительно важна, в условиях вот этого вакуума, который образовался", - подчеркнул Вишневецкий в ходе дискуссии "Валдайского клуба", приуроченной к 52-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, европа, россия