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В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной - РИА Новости, 10.03.2022
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной
Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:28
2022-03-10T19:28
2022-03-10T19:28
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.Он напомнил, что когда исчез договор о РСМД, "все стало позволено", и опасные системы ракетного вооружения, которые раньше были запрещены, стало можно продолжать разрабатывать и размещать без ограничений на предмет размещения на них ядерных боеголовок."Именно поэтому российская инициатива моратория на размещение (ракет средней и меньшей дальности), она исключительно важна, в условиях вот этого вакуума, который образовался", - подчеркнул Вишневецкий в ходе дискуссии "Валдайского клуба", приуроченной к 52-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной
МИД: инициатива России по мораторию на РСМД в Европе является важной в нынешних условиях
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Он напомнил, что когда исчез договор о РСМД, "все стало позволено", и опасные системы ракетного вооружения, которые раньше были запрещены, стало можно продолжать разрабатывать и размещать без ограничений на предмет размещения на них ядерных боеголовок.
"Именно поэтому российская инициатива моратория на размещение (ракет средней и меньшей дальности), она исключительно важна, в условиях вот этого вакуума, который образовался", - подчеркнул Вишневецкий в ходе дискуссии "Валдайского клуба", приуроченной к 52-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО
).