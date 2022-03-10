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В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной - РИА Новости, 10.03.2022
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной
Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:28
2022-03-10T19:28
в мире
европа
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.Он напомнил, что когда исчез договор о РСМД, "все стало позволено", и опасные системы ракетного вооружения, которые раньше были запрещены, стало можно продолжать разрабатывать и размещать без ограничений на предмет размещения на них ядерных боеголовок."Именно поэтому российская инициатива моратория на размещение (ракет средней и меньшей дальности), она исключительно важна, в условиях вот этого вакуума, который образовался", - подчеркнул Вишневецкий в ходе дискуссии "Валдайского клуба", приуроченной к 52-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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в мире, европа, россия
19:28 10.03.2022
 
В МИД назвали инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной

МИД: инициатива России по мораторию на РСМД в Европе является важной в нынешних условиях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская инициатива по мораторию на РСМД в Европе является важной, особенно в нынешних условиях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Он напомнил, что когда исчез договор о РСМД, "все стало позволено", и опасные системы ракетного вооружения, которые раньше были запрещены, стало можно продолжать разрабатывать и размещать без ограничений на предмет размещения на них ядерных боеголовок.
"Именно поэтому российская инициатива моратория на размещение (ракет средней и меньшей дальности), она исключительно важна, в условиях вот этого вакуума, который образовался", - подчеркнул Вишневецкий в ходе дискуссии "Валдайского клуба", приуроченной к 52-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 15:13
Лавров призвал обсуждать новый режим по РСМД совместно с нерасширением НАТО
 
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