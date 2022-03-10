https://ria.ru/20220310/rossiya-1777539580.html

Россия не может существовать в жалком и униженном состоянии, заявил Путин

Россия не может существовать в жалком и униженном состоянии, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022

Россия не может существовать в жалком и униженном состоянии, заявил Путин

Многие страны адаптировались и принимают все решения с учетом мнения своего суверена, но Россия не может существовать в таком жалком и униженном состоянии,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:37

2022-03-10T18:37

2022-03-10T18:37

в мире

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Многие страны адаптировались и принимают все решения с учетом мнения своего суверена, но Россия не может существовать в таком жалком и униженном состоянии, преодолеет все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и по 20 раз принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии, униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти, произошло сейчас", - сказал он на совещании с членами правительства. Путин выразил уверенность в том, что благодаря правительству и российским компаниям все эти трудности будут преодолены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии