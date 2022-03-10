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В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"
В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь" - РИА Новости, 10.03.2022
В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь" и об освобождении от НДС гостиничного бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:37
2022-03-10T15:57
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь" и об освобождении от НДС гостиничного бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Помимо этого правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес."Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет. Это коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения)", - говорится в сообщении.Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит современных качественных отелей, отмечают в кабмине.
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россия, политика, общество, налоги, авто, новости - туризм
15:37 10.03.2022 (обновлено: 15:57 10.03.2022)
 
В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"

В Госдуму внесли законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь" и об освобождении от НДС гостиничного бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.
Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
"Помимо изменений, касающихся вкладчиков и заёмщиков, в законопроекте есть норма о корректировке повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей, а не от 3 миллионов рублей, как это было раньше", - говорится в сообщении.
Помимо этого правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес.
"Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет. Это коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения)", - говорится в сообщении.
Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит современных качественных отелей, отмечают в кабмине.
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 02:14
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин
 
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