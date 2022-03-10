https://ria.ru/20220310/roskosh-1777488108.html

В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"

В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь" - РИА Новости, 10.03.2022

В ГД внесли проект о повышении планки цены машины для "налога на роскошь"

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь" и об освобождении от НДС гостиничного бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:37

2022-03-10T15:37

2022-03-10T15:57

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки цены автомобиля для "налога на роскошь" и об освобождении от НДС гостиничного бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Помимо этого правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес."Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет. Это коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения)", - говорится в сообщении.Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит современных качественных отелей, отмечают в кабмине.

https://ria.ru/20220306/remont-1776866904.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, политика, общество, налоги, авто, новости - туризм