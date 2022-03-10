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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/roddom-1777559653.html
Эксперт: фейк про роддом в Мариуполе сделан по технологии "Белых касок"
Эксперт: фейк про роддом в Мариуполе сделан по технологии "Белых касок" - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт: фейк про роддом в Мариуполе сделан по технологии "Белых касок"
Украинский фейк про обстрел мариупольского роддома - это точно такая же инсценировка, какие организовывали в Сирии "Белые каски", заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:21
2022-03-10T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сирия
белые каски
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинский фейк про обстрел мариупольского роддома - это точно такая же инсценировка, какие организовывали в Сирии "Белые каски", заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН."Во-первых, девушка которая играла роженицу, - это модель. И на момент выдачи фейка еще не был заблокирован ее настоящий аккаунт. Она на этой фотосессии в роддоме фигурирует трижды в разных местах, амплуа и одежде. Во-вторых, еще до вброса было известно, что батальон "Азов" поселился в здании роддома, предварительно выставив оттуда всех врачей, персонал, больных и рожениц. То есть, на момент предположительного удара никаких мирных жителей или врачей там быть не было. В-третьих, был там внутренний взрыв или обстрел, или бомбежка - определить достаточно сложно. Но понятно, что все это инсценировка, как с "Белыми касками" в Сирии", - сказал эксперт.По словам Коктыша, такую же технологию западные спецслужбы, террористические организации и "Белые каски" использовали во время гражданской войны в Сирии, в частности в городе Восточная Гута. "Однажды в Сирии во время съемки, в самый драматический момент сценария один из "трупов" ожил, и "Белые каски" его тут же вернули обратно в "могилу", - напомнил Коктыш.Фейк с обстрелом роддома в Мариуполе мог быть приурочен не столько к поездке главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Турцию, сколько к общей ситуации в ЕС и США, где средствам массовой информации нужно убедить собственное население в "жестокости" России, считает политолог."Для этого сейчас готовится много всего. Например, провокация под Харьковом с аммиаком. Очевидно, что поскольку антироссийские санкции достаточно больно бьют по самой Европе и США, народу нужно дать объяснение – почему они должны это терпеть? За что? Вот и предлагается такое очевидное объяснение: потому что российский режим такой плохой, бомбит роддома, и надо чем-то жертвовать, чтобы ему противостоять. Так что и технология, и целеполагание абсолютно понятны", - заключил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/mariupol-1777517869.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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россия, сирия, белые каски, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, мариуполь
21:21 10.03.2022
 
Эксперт: фейк про роддом в Мариуполе сделан по технологии "Белых касок"

Эксперт Коктыш: фейк про обстрел роддома в Мариуполе сделан по технологии "Белых касок"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТерритория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен "авиаудар"
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен авиаудар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен "авиаудар"
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинский фейк про обстрел мариупольского роддома - это точно такая же инсценировка, какие организовывали в Сирии "Белые каски", заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН.
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"Во-первых, девушка которая играла роженицу, - это модель. И на момент выдачи фейка еще не был заблокирован ее настоящий аккаунт. Она на этой фотосессии в роддоме фигурирует трижды в разных местах, амплуа и одежде. Во-вторых, еще до вброса было известно, что батальон "Азов" поселился в здании роддома, предварительно выставив оттуда всех врачей, персонал, больных и рожениц. То есть, на момент предположительного удара никаких мирных жителей или врачей там быть не было. В-третьих, был там внутренний взрыв или обстрел, или бомбежка - определить достаточно сложно. Но понятно, что все это инсценировка, как с "Белыми касками" в Сирии", - сказал эксперт.
По словам Коктыша, такую же технологию западные спецслужбы, террористические организации и "Белые каски" использовали во время гражданской войны в Сирии, в частности в городе Восточная Гута. "Однажды в Сирии во время съемки, в самый драматический момент сценария один из "трупов" ожил, и "Белые каски" его тут же вернули обратно в "могилу", - напомнил Коктыш.
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Вчера, 17:10В мире
На кадрах из разрушенного мариупольского роддома нашли блогершу
Фейк с обстрелом роддома в Мариуполе мог быть приурочен не столько к поездке главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Турцию, сколько к общей ситуации в ЕС и США, где средствам массовой информации нужно убедить собственное население в "жестокости" России, считает политолог.
"Для этого сейчас готовится много всего. Например, провокация под Харьковом с аммиаком. Очевидно, что поскольку антироссийские санкции достаточно больно бьют по самой Европе и США, народу нужно дать объяснение – почему они должны это терпеть? За что? Вот и предлагается такое очевидное объяснение: потому что российский режим такой плохой, бомбит роддома, и надо чем-то жертвовать, чтобы ему противостоять. Так что и технология, и целеполагание абсолютно понятны", - заключил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСирияБелые каскиУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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