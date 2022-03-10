Полянский уличил коллег в ООН в распространении лжи о роддоме в Мариуполе
Полянский уличил коллег по СБ ООН в распространении фейков о роддоме в Мариуполе
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 10 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН уличил коллег по Совету в распространении лжи о якобы гибели мирных граждан в роддоме №1 в Мариуполе.
В четверг в СБ ООН проходит заседание СБ по сирийскому химическому досье. Однако представители США, Великобритании и Албании решили использовать заседание, чтобы затронуть тему Украины. В частности постпред Албании при ООН Ферит Ходжа повторил фейк о якобы ударе российских военных по роддому в Мариуполе.
"Хотел бы обратить внимание, что вчера мы распространили в качестве официального документа в Совете Безопасности письмо постоянного представителя РФ, в котором мы обращаем внимание, что мы еще 7 марта в ходе нашего выступления в Совете обратили ваше внимание на то, что данный объект давно уже захвачен боевиками "Азова" и превращен в ударный объект украинских националистов. Никаких рожениц и пациентов там уже давно нет", - сказал Полянский в ответ.
По его словам, это подтверждается свидетельствами очевидцев в соцсетях.
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"Более того, если уж вы этот вопрос собираетесь продвигать и дальше, я хотел бы обратить внимание, что жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.
"Ее зовут Марианна Подгурская. Она играет сразу трех женщин. По-разному загримирована в этой связи. И она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который "живописует" трагедию на Украине. Фотограф этот сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее", - добавил Полянский.
Дипломат попросил коллег по Совбезу не распространять фейки на площадке Совета Безопасности. "Достаточно было истории с "Белыми касками". Вы ничему не учитесь. Поэтому прошу вас подходить ответственно к нашим заседаниям", - заключил он.
На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.