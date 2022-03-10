https://ria.ru/20220310/roddom-1777556789.html

Полянский уличил коллег в ООН в распространении лжи о роддоме в Мариуполе

Полянский уличил коллег в ООН в распространении лжи о роддоме в Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022

Полянский уличил коллег в ООН в распространении лжи о роддоме в Мариуполе

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН уличил коллег по Совету в распространении лжи о якобы гибели мирных граждан в роддоме №1 в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:51

2022-03-10T20:51

2022-03-10T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий полянский

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ООН, 10 мар - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН уличил коллег по Совету в распространении лжи о якобы гибели мирных граждан в роддоме №1 в Мариуполе.В четверг в СБ ООН проходит заседание СБ по сирийскому химическому досье. Однако представители США, Великобритании и Албании решили использовать заседание, чтобы затронуть тему Украины. В частности постпред Албании при ООН Ферит Ходжа повторил фейк о якобы ударе российских военных по роддому в Мариуполе.По его словам, это подтверждается свидетельствами очевидцев в соцсетях."Более того, если уж вы этот вопрос собираетесь продвигать и дальше, я хотел бы обратить внимание, что жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН."Ее зовут Марианна Подгурская. Она играет сразу трех женщин. По-разному загримирована в этой связи. И она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который "живописует" трагедию на Украине. Фотограф этот сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее", - добавил Полянский.Дипломат попросил коллег по Совбезу не распространять фейки на площадке Совета Безопасности. "Достаточно было истории с "Белыми касками". Вы ничему не учитесь. Поэтому прошу вас подходить ответственно к нашим заседаниям", - заключил он.На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/mariupol-1777517869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, василий небензя, россия, мариуполь, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр, украина