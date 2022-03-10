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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/roddom-1777556342.html
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя - РИА Новости, 10.03.2022
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя
Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:42
2022-03-10T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерреш
мариуполь
украина
оон
совет безопасности оон
василий небензя
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ООН, 10 мар - РИА Новости. Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, распространенном в СБ ООН.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. В ответ на комментарий Небензя распространил письмо в СБ ООН, в котором выразил чрезвычайное разочарование в связи с тем, что генсек ООН подхватил пример украинской пропаганды, не проверив его.В письме постпред напомнил, что 7 марта говорил о том, как радикалы оборудовали роддом под огневую позицию."Эти приготовления начались с конца февраля, тогда как сотрудники были выгнаны из больницы", - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Небензя указал, что эта информация основывается на данных, полученных от местных жителей."Мы строжайшим образом осуждаем такую чудовищную пропаганду. Мы сожалеем, что ООН сыграла свою роль в этом", - указал Небензя.На заседании СБ ООН 7 марта Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/lavrov-1777464230.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, антониу гутерреш, мариуполь, украина, оон, совет безопасности оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр
20:42 10.03.2022
 
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе в конце февраля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТерритория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен "авиаудар"
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен авиаудар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен "авиаудар"
Читать ria.ru в
ООН, 10 мар - РИА Новости. Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, распространенном в СБ ООН.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. В ответ на комментарий Небензя распространил письмо в СБ ООН, в котором выразил чрезвычайное разочарование в связи с тем, что генсек ООН подхватил пример украинской пропаганды, не проверив его.
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В письме постпред напомнил, что 7 марта говорил о том, как радикалы оборудовали роддом под огневую позицию.
"Эти приготовления начались с конца февраля, тогда как сотрудники были выгнаны из больницы", - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Небензя указал, что эта информация основывается на данных, полученных от местных жителей.
"Мы строжайшим образом осуждаем такую чудовищную пропаганду. Мы сожалеем, что ООН сыграла свою роль в этом", - указал Небензя.
На заседании СБ ООН 7 марта Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтониу ГутеррешМариупольУкраинаООНСовет Безопасности ООНВасилий НебензяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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