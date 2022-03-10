https://ria.ru/20220310/roddom-1777556342.html

Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя

Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя - РИА Новости, 10.03.2022

Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя

Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:42

2022-03-10T20:42

2022-03-10T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антониу гутерреш

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совет безопасности оон

василий небензя

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ООН, 10 мар - РИА Новости. Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, распространенном в СБ ООН.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. В ответ на комментарий Небензя распространил письмо в СБ ООН, в котором выразил чрезвычайное разочарование в связи с тем, что генсек ООН подхватил пример украинской пропаганды, не проверив его.В письме постпред напомнил, что 7 марта говорил о том, как радикалы оборудовали роддом под огневую позицию."Эти приготовления начались с конца февраля, тогда как сотрудники были выгнаны из больницы", - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Небензя указал, что эта информация основывается на данных, полученных от местных жителей."Мы строжайшим образом осуждаем такую чудовищную пропаганду. Мы сожалеем, что ООН сыграла свою роль в этом", - указал Небензя.На заседании СБ ООН 7 марта Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/lavrov-1777464230.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, антониу гутерреш, мариуполь, украина, оон, совет безопасности оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр