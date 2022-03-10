https://ria.ru/20220310/roddom-1777556342.html
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя - РИА Новости, 10.03.2022
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя
Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:42
2022-03-10T20:42
2022-03-10T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерреш
мариуполь
украина
оон
совет безопасности оон
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777551449_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_96c0346ebf700a363a66b7be086dc59d.jpg
ООН, 10 мар - РИА Новости. Персонал роддома №1 в Мариуполе был выслан еще в конце февраля, тогда же началось оборудование его украинскими радикалами под огневую точку, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, распространенном в СБ ООН.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. В ответ на комментарий Небензя распространил письмо в СБ ООН, в котором выразил чрезвычайное разочарование в связи с тем, что генсек ООН подхватил пример украинской пропаганды, не проверив его.В письме постпред напомнил, что 7 марта говорил о том, как радикалы оборудовали роддом под огневую позицию."Эти приготовления начались с конца февраля, тогда как сотрудники были выгнаны из больницы", - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Небензя указал, что эта информация основывается на данных, полученных от местных жителей."Мы строжайшим образом осуждаем такую чудовищную пропаганду. Мы сожалеем, что ООН сыграла свою роль в этом", - указал Небензя.На заседании СБ ООН 7 марта Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/lavrov-1777464230.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
мариуполь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777551449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3db4cd7a025a055fb5e36423304d92d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, мариуполь, украина, оон, совет безопасности оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр
Радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе еще в феврале, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: радикалы изгнали персонал роддома в Мариуполе в конце февраля