Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп
Склад муки. Архивное фото
УФА, 10 мар – РИА Новости. Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров.
По его словам, на двух сахарных заводах республики - Буинском и Заинском - имеется 11 тысяч тонн остаточного товара, имеющегося сахара жителям Татарстана хватит до нового урожая.
"По поручению президента республики сформировали резерв по сахару, обговорили с сахарными заводами. Такая же ситуация по муке, зерну. Все наши хлебобулочные предприятия будут обеспечены мукой. Хотя и сегодня нет проблем с поставкой, но из-за ситуации решили создать", - заявил Зяббаров журналистам.
Он отметил, что также по крупам есть понимание по ассортименту и поставщикам. "По крупам определенный резерв всегда держали, под ярмарки. Сегодня все распределительные сети мы посетили, товар на сегодня имеется. Контракты с переработчиками у всех есть, объемы у всех есть и цены зафиксированы", - сказал министр.
По мнению Зяббарова, ажиотаж по сахару и крупам в регионе происходит из-за слухов об отсутствии товаров на полках магазинов. "Такой ажиотаж мы видели перед пандемией. Это касается в основном сахара, гречки, муки. Почему это происходит? Слух прошел, что товар на полках закончился, сразу же в магазин бегут и покупают этот товар. А торговые сети обеспечивают торговые полки по плану, и они физически не успевают заполнять их из-за ажиотажа", - пояснил он журналистам.