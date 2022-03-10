https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html

Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп

Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп - РИА Новости, 10.03.2022

Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп

Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:03

2022-03-10T15:03

2022-03-10T15:03

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

продукты

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УФА, 10 мар – РИА Новости. Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров.По его словам, на двух сахарных заводах республики - Буинском и Заинском - имеется 11 тысяч тонн остаточного товара, имеющегося сахара жителям Татарстана хватит до нового урожая.Он отметил, что также по крупам есть понимание по ассортименту и поставщикам. "По крупам определенный резерв всегда держали, под ярмарки. Сегодня все распределительные сети мы посетили, товар на сегодня имеется. Контракты с переработчиками у всех есть, объемы у всех есть и цены зафиксированы", - сказал министр.

https://ria.ru/20220221/galimova-1774106186.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, республика татарстан (татарстан), продукты