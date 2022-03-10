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Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп
Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп
Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:03
2022-03-10T15:03
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
продукты
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров.По его словам, на двух сахарных заводах республики - Буинском и Заинском - имеется 11 тысяч тонн остаточного товара, имеющегося сахара жителям Татарстана хватит до нового урожая.Он отметил, что также по крупам есть понимание по ассортименту и поставщикам. "По крупам определенный резерв всегда держали, под ярмарки. Сегодня все распределительные сети мы посетили, товар на сегодня имеется. Контракты с переработчиками у всех есть, объемы у всех есть и цены зафиксированы", - сказал министр.
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экономика, республика татарстан (татарстан), продукты
15:03 10.03.2022
 

Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад муки
Склад муки - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Склад муки. Архивное фото
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Резерв сахара, муки и круп создали в Татарстане, заявил министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров.
По его словам, на двух сахарных заводах республики - Буинском и Заинском - имеется 11 тысяч тонн остаточного товара, имеющегося сахара жителям Татарстана хватит до нового урожая.
"По поручению президента республики сформировали резерв по сахару, обговорили с сахарными заводами. Такая же ситуация по муке, зерну. Все наши хлебобулочные предприятия будут обеспечены мукой. Хотя и сегодня нет проблем с поставкой, но из-за ситуации решили создать", - заявил Зяббаров журналистам.
Он отметил, что также по крупам есть понимание по ассортименту и поставщикам. "По крупам определенный резерв всегда держали, под ярмарки. Сегодня все распределительные сети мы посетили, товар на сегодня имеется. Контракты с переработчиками у всех есть, объемы у всех есть и цены зафиксированы", - сказал министр.
По мнению Зяббарова, ажиотаж по сахару и крупам в регионе происходит из-за слухов об отсутствии товаров на полках магазинов. "Такой ажиотаж мы видели перед пандемией. Это касается в основном сахара, гречки, муки. Почему это происходит? Слух прошел, что товар на полках закончился, сразу же в магазин бегут и покупают этот товар. А торговые сети обеспечивают торговые полки по плану, и они физически не успевают заполнять их из-за ажиотажа", - пояснил он журналистам.
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