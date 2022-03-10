https://ria.ru/20220310/reyting-1777489062.html

Французы отказались верить в популярность Зеленского

Французы не поверили данным о высоком рейтинге Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022

Французы отказались верить в популярность Зеленского

Подписчики французского канала BFM TV в Twitter активно обсуждают новость о резком росте рейтинга президента Украины Владимира Зеленского после начала... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:41

2022-03-10T15:41

2022-03-10T16:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир зеленский

россия

франция

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подписчики французского канала BFM TV в Twitter активно обсуждают новость о резком росте рейтинга президента Украины Владимира Зеленского после начала специальной военной операции России.По информации СМИ, опрос группы "Рейтинг" показал, что 91 процент граждан поддерживают действия украинского лидера, тогда как еще в середине февраля этот показатель составлял 25-30 процентов.Большинство пользователей отказались полагаться на достоверность этих данных, отметив, что сейчас проведение каких-либо статистических исследований на Украине представляется маловероятным."То есть там есть институты по мониторингу общественного мнения, которые собирают статистику в разгар военных действий?" — задался вопросом Gauthik."Половина страны под бомбами, без электроэнергии, еды и воды, но они все равно умудряются проводить опросы. Прям волшебники какие-то", — иронизирует Seuds."Эти знаменитые опросы направлены на то, чтобы заставить нас мыслить в нужном ключе. Мол, Зеленский — настоящий герой, который хочет добиться мира с помощью оружия и поддержки стран, которые войны как раз не хотят. Все это медийная пропаганда", — считает Carl."Когда все закончится, когда придет время восстанавливать страну, в которой не будет ни работы, ничего, тогда украинцы начнут осуждать Зеленского за то, что не пошел на переговоры с Россией", — заключил Your Highness.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

https://ria.ru/20220310/prestupleniya-1777393392.html

https://ria.ru/20220309/britaniya-1777375059.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, владимир зеленский, россия, франция