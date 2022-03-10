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Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов
Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов - РИА Новости, 10.03.2022
Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:55
2022-03-10T11:03
экономика
санкции в отношении россии
сбербанк россии
газпромбанк
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ, говорится в сообщении агентства.Понижение рейтингов затронуло в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", прогнозы по рейтингам негативные. Moody's 6 марта понизило рейтинг России до "Cа" с "B3".
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экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, газпромбанк, россия
10:55 10.03.2022 (обновлено: 11:03 10.03.2022)
 
Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов

Агентство Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов

© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ, говорится в сообщении агентства.
Понижение рейтингов затронуло в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", прогнозы по рейтингам негативные. Moody's 6 марта понизило рейтинг России до "Cа" с "B3".
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:48
Германия препятствует отключению Сбербанка от SWIFT, пишут СМИ
 
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