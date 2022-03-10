https://ria.ru/20220310/reyting-1777420958.html

Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов

Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов - РИА Новости, 10.03.2022

Moody`s понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:55

2022-03-10T10:55

2022-03-10T11:03

экономика

санкции в отношении россии

сбербанк россии

газпромбанк

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ, говорится в сообщении агентства.Понижение рейтингов затронуло в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", прогнозы по рейтингам негативные. Moody's 6 марта понизило рейтинг России до "Cа" с "B3".

https://ria.ru/20220309/swift-1777304817.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, газпромбанк, россия