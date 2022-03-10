Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке
Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек поставок.
Сеть отмечает, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе. Компания также добавляет, что не будет поддерживать запросы об инвестициях и расширении сети в России.
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"Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России. Деятельность полностью действует по франшизе и управляется мастер-франшизой. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении", - говорится в заявлении.
Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции. В том числе, во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, заявила, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России.