https://ria.ru/20220310/restoran-1777554440.html

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке - РИА Новости, 10.03.2022

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:20

2022-03-10T20:20

2022-03-10T20:20

экономика

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек поставок.Сеть отмечает, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе. Компания также добавляет, что не будет поддерживать запросы об инвестициях и расширении сети в России."Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России. Деятельность полностью действует по франшизе и управляется мастер-франшизой. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении", - говорится в заявлении.Многие компании на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины объявили о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции. В том числе, во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, заявила, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России.

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия