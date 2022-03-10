Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220310/qr-kod-1777514694.html
В Коми отменят QR-коды
В Коми отменят QR-коды - РИА Новости, 10.03.2022
В Коми отменят QR-коды
Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:04
2022-03-10T17:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика коми
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57379f02243a49c1184ee9bfc39f9316.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства."С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", - говорится в сообщении.Также отменяется требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения можно не соблюдать режим самоизоляции даже в том случае, когда нет сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании."С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения", - информируют власти Коми.
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c99775a1cd3cfbb6a0659cf54002311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
17:04 10.03.2022
 
В Коми отменят QR-коды

В Коми отменят QR-коды для посещения общественных мест с 11 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
QR-код
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", - говорится в сообщении.
Также отменяется требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения можно не соблюдать режим самоизоляции даже в том случае, когда нет сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании.
"С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения", - информируют власти Коми.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРеспублика КомиКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала