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В Коми отменят QR-коды

В Коми отменят QR-коды - РИА Новости, 10.03.2022

В Коми отменят QR-коды

Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:04

2022-03-10T17:04

2022-03-10T17:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства."С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", - говорится в сообщении.Также отменяется требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения можно не соблюдать режим самоизоляции даже в том случае, когда нет сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании."С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения", - информируют власти Коми.

республика коми

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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