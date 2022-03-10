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В Коми отменят QR-коды
В Коми отменят QR-коды - РИА Новости, 10.03.2022
В Коми отменят QR-коды
Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:04
2022-03-10T17:04
2022-03-10T17:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства."С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", - говорится в сообщении.Также отменяется требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения можно не соблюдать режим самоизоляции даже в том случае, когда нет сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании."С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения", - информируют власти Коми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости.
Власти Коми с пятницы отменяют QR-коды для посещения общественных мест, сообщает
пресс-служба республиканского правительства.
"С 11 марта повсеместно отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кода медицинского сертификата либо отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов", - говорится в сообщении.
Также отменяется требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения можно не соблюдать режим самоизоляции даже в том случае, когда нет сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании.
"С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения", - информируют власти Коми
.