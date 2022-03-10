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В Карачаево-Черкесии отменили QR-коды

В Карачаево-Черкесии отменили QR-коды - РИА Новости, 10.03.2022

В Карачаево-Черкесии отменили QR-коды

Власти Карачаево-Черкесии отменили основные коронавирусные ограничения, в том числе требования по QR-кодам и проведению массовых мероприятий, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:05

2022-03-10T09:05

2022-03-10T10:29

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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии отменили основные коронавирусные ограничения, в том числе требования по QR-кодам и проведению массовых мероприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В КЧР отменяются основные коронавирусные ограничения. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 9 марта в Карачаево-Черкесии: полностью снимаются требования по QR-кодам, отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционную форму работы, снимаются ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и досуговых мероприятий, но с сохранением необходимости соблюдения масочного режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Кроме этого, отменяются требования по социальному дистанцированию, ограничения на количество посетителей заведений общепита исходя из площади помещения."Вместе с тем важно отметить, что в Карачаево-Черкесии продолжает действовать масочный режим - необходимость защищать органы дыхания средствами индивидуальной защиты в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового скопления людей. А также сохраняются строгие требования Роспотребнадзора по термометрии сотрудников и усиленной дезинфекции", - добавляется в сообщении.Уточняется, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм