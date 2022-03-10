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Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин
Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022
Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин
Призывы недружественных стран к своим гражданам "одеваться потеплее", а также обвинения в адрес России из-за этой ситуации выглядят странно, тем более что РФ... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:38
2022-03-10T17:38
россия
европа
сша
владимир путин
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Призывы недружественных стран к своим гражданам "одеваться потеплее", а также обвинения в адрес России из-за этой ситуации выглядят странно, тем более что РФ выполняет все свои энергообязательства, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, мы с вами хорошо знаем – они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. И указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более что мы то все свои обязательства выполняем. Еще раз подчеркну, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ."Заместитель председателя правительства Новак говорил об этом пару дней назад. Все, в полном объеме, все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям – и в Европе, и в других регионах мира", - добавил президент.
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россия, европа, сша, владимир путин, в мире, экономика, санкции в отношении россии
17:38 10.03.2022
 
Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин

Путин: Россия выполняет обязательства, претензии недружественных стран выглядят странно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Призывы недружественных стран к своим гражданам "одеваться потеплее", а также обвинения в адрес России из-за этой ситуации выглядят странно, тем более что РФ выполняет все свои энергообязательства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, мы с вами хорошо знаем – они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. И указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более что мы то все свои обязательства выполняем. Еще раз подчеркну, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
"Заместитель председателя правительства Новак говорил об этом пару дней назад. Все, в полном объеме, все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям – и в Европе, и в других регионах мира", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:20
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