https://ria.ru/20220310/putin-1777524541.html

Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин

Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022

Претензии недружественных стран к России выглядят странно, заявил Путин

Призывы недружественных стран к своим гражданам "одеваться потеплее", а также обвинения в адрес России из-за этой ситуации выглядят странно, тем более что РФ... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:38

2022-03-10T17:38

2022-03-10T17:38

россия

европа

сша

владимир путин

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Призывы недружественных стран к своим гражданам "одеваться потеплее", а также обвинения в адрес России из-за этой ситуации выглядят странно, тем более что РФ выполняет все свои энергообязательства, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, мы с вами хорошо знаем – они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. И указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более что мы то все свои обязательства выполняем. Еще раз подчеркну, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ."Заместитель председателя правительства Новак говорил об этом пару дней назад. Все, в полном объеме, все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям – и в Европе, и в других регионах мира", - добавил президент.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777520244.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, сша, владимир путин, в мире, экономика, санкции в отношении россии