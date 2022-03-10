https://ria.ru/20220310/pushilin-1777557097.html

Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин

Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.03.2022

Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин

Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом, заявил в четверг глава... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:53

2022-03-10T20:53

2022-03-10T20:54

обострение ситуации в днр и лнр

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денис пушилин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в четверг, в том числе из Мариуполя в направлении Запорожья."Увы, гуманитарные коридоры так и не заработали. Украина остается прежней Украиной: много говорят, много ложной информации, пропаганды, но по отношению к людям ситуация не меняется - они не считаются с людьми, кто бы это ни был", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".Он добавил, что украинские власти вычеркнули из поля зрения гражданское население и сконцентрированы на других событиях.В среду глава ДНР заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html

https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, днр, денис пушилин