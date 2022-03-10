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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/pushilin-1777557097.html
Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин
Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.03.2022
Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин
Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом, заявил в четверг глава... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:53
2022-03-10T20:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в четверг, в том числе из Мариуполя в направлении Запорожья."Увы, гуманитарные коридоры так и не заработали. Украина остается прежней Украиной: много говорят, много ложной информации, пропаганды, но по отношению к людям ситуация не меняется - они не считаются с людьми, кто бы это ни был", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".Он добавил, что украинские власти вычеркнули из поля зрения гражданское население и сконцентрированы на других событиях.В среду глава ДНР заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
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в мире, украина, россия, днр, денис пушилин
20:53 10.03.2022 (обновлено: 20:54 10.03.2022)
 
Гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: гумкоридоры в районе Мариуполя так и не заработали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в четверг, в том числе из Мариуполя в направлении Запорожья.
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"Увы, гуманитарные коридоры так и не заработали. Украина остается прежней Украиной: много говорят, много ложной информации, пропаганды, но по отношению к людям ситуация не меняется - они не считаются с людьми, кто бы это ни был", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".
Он добавил, что украинские власти вычеркнули из поля зрения гражданское население и сконцентрированы на других событиях.
В среду глава ДНР заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДНРДенис Пушилин
 
 
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