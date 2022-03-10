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Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции
Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции
Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:49
2022-03-10T21:49
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных министерством обороны РФ.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.В числе документов, представленных российским военным ведомством, - презентация проекта по изучению переноса вируса птичьего гриппа дикими птицами.Как отмечается в презентации, Украина имеет уникальное географическое положение в Европе - это место пересечения трансконтинентальных путей миграции птиц. Среди таких путей названы направления в сторону Северной Азии, Северной Европы, Западной Сибири, к Черному и Азовскому морям, а также на Кавказ. "Черноморский регион на юге Украины очень важен для миграции диких птиц, их гнездования и зимовки", - указывается в презентации.В презентации показаны направления миграции диких уток с юга Украины, отслеженные по результатам как кольцевания, так и GPS-трекинга.Как следует из презентации, окольцованные утки долетали до Урала и даже до Западной Сибири. Так, одну утку, выпущенную из Херсонской области 17 января 2018 года, в первой половине мая того же года обнаружили в районе города Волчанска на севере Свердловской области в РФ. Еще одну утку, выпущенную также из Херсонской области 13 февраля 2018 года, нашли 12 мая того же года в Тюменской области.Результаты GPS-трекинга показали, что "во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток". "Максимальная дистанция - 2 тысячи километров, некоторые птицы преодолели дистанцию за 3-4 дня. На время гнездования птицы находились в России", - говорится в презентации.Это исследование проводилось в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (Харьков), Юго-Западной лаборатории птицеводства (Атенс, США), Институте Фридриха Лофлера (Римс, Германия) и Университете Линнеус (Кальмар, Швеция). Работы были проспонсированы министерством сельского хозяйства США (проект P444, P444a, P444b) через Украинский научно-технологический центр. Часть проекта проводилась в рамках работы Государственной сельскохозяйственной исследовательской программы. Участие в конференции, для которой предназначалась презентация, "спонсировано Агентством по уменьшению угрозы США" - DTRA, структурой Пентагона.
https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html
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россия, в мире, украина, сша
21:49 10.03.2022
 
Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции

Минобороны: Украина отслеживала дальность полета в Россию птиц, переносящих инфекции

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСерые гуси
Серые гуси - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Серые гуси
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных министерством обороны РФ.
С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
В числе документов, представленных российским военным ведомством, - презентация проекта по изучению переноса вируса птичьего гриппа дикими птицами.
Как отмечается в презентации, Украина имеет уникальное географическое положение в Европе - это место пересечения трансконтинентальных путей миграции птиц. Среди таких путей названы направления в сторону Северной Азии, Северной Европы, Западной Сибири, к Черному и Азовскому морям, а также на Кавказ. "Черноморский регион на юге Украины очень важен для миграции диких птиц, их гнездования и зимовки", - указывается в презентации.
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В презентации показаны направления миграции диких уток с юга Украины, отслеженные по результатам как кольцевания, так и GPS-трекинга.
Как следует из презентации, окольцованные утки долетали до Урала и даже до Западной Сибири. Так, одну утку, выпущенную из Херсонской области 17 января 2018 года, в первой половине мая того же года обнаружили в районе города Волчанска на севере Свердловской области в РФ. Еще одну утку, выпущенную также из Херсонской области 13 февраля 2018 года, нашли 12 мая того же года в Тюменской области.
Результаты GPS-трекинга показали, что "во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток". "Максимальная дистанция - 2 тысячи километров, некоторые птицы преодолели дистанцию за 3-4 дня. На время гнездования птицы находились в России", - говорится в презентации.
Это исследование проводилось в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (Харьков), Юго-Западной лаборатории птицеводства (Атенс, США), Институте Фридриха Лофлера (Римс, Германия) и Университете Линнеус (Кальмар, Швеция). Работы были проспонсированы министерством сельского хозяйства США (проект P444, P444a, P444b) через Украинский научно-технологический центр. Часть проекта проводилась в рамках работы Государственной сельскохозяйственной исследовательской программы. Участие в конференции, для которой предназначалась презентация, "спонсировано Агентством по уменьшению угрозы США" - DTRA, структурой Пентагона.
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