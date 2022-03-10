https://ria.ru/20220310/ptitsy-1777562131.html

Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции

Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции

Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:49

2022-03-10T21:49

2022-03-10T21:49

россия

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731329528_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_1fdda9330b3d2be4048ce9626b1ec9c1.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных министерством обороны РФ.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.В числе документов, представленных российским военным ведомством, - презентация проекта по изучению переноса вируса птичьего гриппа дикими птицами.Как отмечается в презентации, Украина имеет уникальное географическое положение в Европе - это место пересечения трансконтинентальных путей миграции птиц. Среди таких путей названы направления в сторону Северной Азии, Северной Европы, Западной Сибири, к Черному и Азовскому морям, а также на Кавказ. "Черноморский регион на юге Украины очень важен для миграции диких птиц, их гнездования и зимовки", - указывается в презентации.В презентации показаны направления миграции диких уток с юга Украины, отслеженные по результатам как кольцевания, так и GPS-трекинга.Как следует из презентации, окольцованные утки долетали до Урала и даже до Западной Сибири. Так, одну утку, выпущенную из Херсонской области 17 января 2018 года, в первой половине мая того же года обнаружили в районе города Волчанска на севере Свердловской области в РФ. Еще одну утку, выпущенную также из Херсонской области 13 февраля 2018 года, нашли 12 мая того же года в Тюменской области.Результаты GPS-трекинга показали, что "во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток". "Максимальная дистанция - 2 тысячи километров, некоторые птицы преодолели дистанцию за 3-4 дня. На время гнездования птицы находились в России", - говорится в презентации.Это исследование проводилось в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (Харьков), Юго-Западной лаборатории птицеводства (Атенс, США), Институте Фридриха Лофлера (Римс, Германия) и Университете Линнеус (Кальмар, Швеция). Работы были проспонсированы министерством сельского хозяйства США (проект P444, P444a, P444b) через Украинский научно-технологический центр. Часть проекта проводилась в рамках работы Государственной сельскохозяйственной исследовательской программы. Участие в конференции, для которой предназначалась презентация, "спонсировано Агентством по уменьшению угрозы США" - DTRA, структурой Пентагона.

https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, сша