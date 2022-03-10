https://ria.ru/20220310/psybooks-1777434933.html

ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии

ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии - РИА Новости, 10.03.2022

ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии

Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе?

2022-03-10T12:00

2022-03-10T12:00

2022-03-10T12:00

яснопонятно

подкаст

психология

книги

детство

депрессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777434525_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_1f44b8af850fa047a41c0a29dc412f07.jpg

ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе? audio/mpeg

ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе? audio/mpeg

Геннадий Тарасов, психолог и психотерапевт, объясняет, когда работают книги по психологии и какие из них могут подойти в конкретной ситуации.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, психология, книги, детство, депрессия, аудио