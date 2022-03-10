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ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии
ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии - РИА Новости, 10.03.2022
ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии
Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе?
2022-03-10T12:00
2022-03-10T12:00
2022-03-10T12:00
яснопонятно
подкаст
психология
книги
детство
депрессия
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ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии
Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе?
audio/mpeg
ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии
Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе?
audio/mpeg
Геннадий Тарасов, психолог и психотерапевт, объясняет, когда работают книги по психологии и какие из них могут подойти в конкретной ситуации.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, психология, книги, детство, депрессия, аудио
ЯсноПонятно: когда вредно читать книги по психологии
Почему мотивационные книги с советами о том, как заработать миллион и/или удачно выйти замуж, почти не работают? Когда читать психологические книги — это даже опасно? Какой была первая книга по самопомощи? Книги по селф-хелпу и по психологии — как их разграничить? И на что обращать внимание, когда выбираешь такую книгу себе?