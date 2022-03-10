https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html

Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине

Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине

Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:44

2022-03-10T21:44

2022-03-10T21:44

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле".Как сообщалось, Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. Официальные представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая риск втягивания НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html

сша

польша

россия

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, польша, нато, россия, украина