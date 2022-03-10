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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:44
2022-03-10T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
польша
нато
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле".Как сообщалось, Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. Официальные представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая риск втягивания НАТО в конфликт.
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в мире, сша, польша, нато, россия, украина
21:44 10.03.2022
 
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине

Псаки: передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну", - сказала Псаки на брифинге.
Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле".
Как сообщалось, Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. Официальные представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая риск втягивания НАТО в конфликт.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 21:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАПольшаНАТОРоссияУкраина
 
 
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