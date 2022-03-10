https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:44
2022-03-10T21:44
2022-03-10T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
польша
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_0:230:2666:1730_1920x0_80_0_0_5bc170b375e6e2b20754ebdefbe4a0f5.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле".Как сообщалось, Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. Официальные представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая риск втягивания НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html
сша
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_359:0:2666:1730_1920x0_80_0_0_6d2f289684d46576f363219d36db5db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, нато, россия, украина
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Псаки: передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне