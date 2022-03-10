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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией - РИА Новости, 10.03.2022
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:37
2022-03-10T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие, заявила представитель Белого дома Джен Псаки."Отправлять войска США на Украину и вести войну против России – у нас нет никаких намерений так поступать", - сказала она.Во время выступления она отрицала, что Вашингтон разрабатывает химические и биологические военные программы и утверждала, что такие возможности есть у России."Я не буду вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента (США Джо Байдена) по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились", - ответила Псаки на вопрос, не приведет ли применение неконвенционального оружия к пересмотру позиции Вашингтона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html
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в мире, сша, россия, украина
21:37 10.03.2022 (обновлено: 22:16 10.03.2022)
 
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

Псаки: США не собираются отправлять войска на Украину

© AP Photo / dpa/Nicolas ArmerВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / dpa/Nicolas Armer
Военнослужащие армии США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
"Отправлять войска США на Украину и вести войну против России – у нас нет никаких намерений так поступать", - сказала она.
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Во время выступления она отрицала, что Вашингтон разрабатывает химические и биологические военные программы и утверждала, что такие возможности есть у России.
"Я не буду вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента (США Джо Байдена) по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились", - ответила Псаки на вопрос, не приведет ли применение неконвенционального оружия к пересмотру позиции Вашингтона.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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