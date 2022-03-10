https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией - РИА Новости, 10.03.2022

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:37

2022-03-10T21:37

2022-03-10T22:16

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не собираются отправлять военных на Украину, даже если там будут использовать неконвенциональное оружие, заявила представитель Белого дома Джен Псаки."Отправлять войска США на Украину и вести войну против России – у нас нет никаких намерений так поступать", - сказала она.Во время выступления она отрицала, что Вашингтон разрабатывает химические и биологические военные программы и утверждала, что такие возможности есть у России."Я не буду вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента (США Джо Байдена) по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились", - ответила Псаки на вопрос, не приведет ли применение неконвенционального оружия к пересмотру позиции Вашингтона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html

https://ria.ru/20220309/psaki-1777376495.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, украина