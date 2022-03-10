https://ria.ru/20220310/provokatsii-1777563643.html

Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей

Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей - РИА Новости, 10.03.2022

Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей

Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:09

2022-03-10T22:09

2022-03-10T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."Мы напомнили (на сессии исполнительного совета ОЗХО - ред.) о заявлении министра обороны Сергея Шойгу от 21 декабря 2021 года о завозе в некоторые районы Украины, в частности, на Донбасс, украинскими националистами при содействии сотрудников иностранных ЧВК емкостей с токсичными химикатами. Подчеркнули, что загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей", - сказал Шульгин журналистам по итогам 99-й сессии исполсовета.По его словам, российская сторона предупредила западные страны об опасности потакания киевскому режиму в его авантюрах, чреватых опасными последствиями."Призвали их сойти с этого скользкого пути, подчеркнули, что своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам: "мол, делайте что хотите, все равно мы во всем обвиним Россию", - отметил постпред.Российский дипломат также добавил, что на фоне раскручивания западниками украинской темы сюжет с сирийским химическим досье на прошедшей сессии отошел на второй план.

https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html

https://ria.ru/20220310/roddom-1777559653.html

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донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия