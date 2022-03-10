Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей
Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла жизни людей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в городе Счастье в Луганской народной республике
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Мы напомнили (на сессии исполнительного совета ОЗХО - ред.) о заявлении министра обороны Сергея Шойгу от 21 декабря 2021 года о завозе в некоторые районы Украины, в частности, на Донбасс, украинскими националистами при содействии сотрудников иностранных ЧВК емкостей с токсичными химикатами. Подчеркнули, что загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей", - сказал Шульгин журналистам по итогам 99-й сессии исполсовета.
По его словам, российская сторона предупредила западные страны об опасности потакания киевскому режиму в его авантюрах, чреватых опасными последствиями.
"Призвали их сойти с этого скользкого пути, подчеркнули, что своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам: "мол, делайте что хотите, все равно мы во всем обвиним Россию", - отметил постпред.
Российский дипломат также добавил, что на фоне раскручивания западниками украинской темы сюжет с сирийским химическим досье на прошедшей сессии отошел на второй план.