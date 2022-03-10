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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/provokatsii-1777563643.html
Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей
Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей - РИА Новости, 10.03.2022
Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей
Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:09
2022-03-10T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."Мы напомнили (на сессии исполнительного совета ОЗХО - ред.) о заявлении министра обороны Сергея Шойгу от 21 декабря 2021 года о завозе в некоторые районы Украины, в частности, на Донбасс, украинскими националистами при содействии сотрудников иностранных ЧВК емкостей с токсичными химикатами. Подчеркнули, что загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей", - сказал Шульгин журналистам по итогам 99-й сессии исполсовета.По его словам, российская сторона предупредила западные страны об опасности потакания киевскому режиму в его авантюрах, чреватых опасными последствиями."Призвали их сойти с этого скользкого пути, подчеркнули, что своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам: "мол, делайте что хотите, все равно мы во всем обвиним Россию", - отметил постпред.Российский дипломат также добавил, что на фоне раскручивания западниками украинской темы сюжет с сирийским химическим досье на прошедшей сессии отошел на второй план.
https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
22:09 10.03.2022
 
Постпред при ОЗХО: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла людей

Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия, предупредив о провокациях Киева, спасла жизни людей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина с мальчиком на улице в городе Счастье в Луганской народной республике
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Россия, предупредив о провокациях Киева в Донбассе, предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и спасла жизни многих людей, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Мы напомнили (на сессии исполнительного совета ОЗХО - ред.) о заявлении министра обороны Сергея Шойгу от 21 декабря 2021 года о завозе в некоторые районы Украины, в частности, на Донбасс, украинскими националистами при содействии сотрудников иностранных ЧВК емкостей с токсичными химикатами. Подчеркнули, что загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей", - сказал Шульгин журналистам по итогам 99-й сессии исполсовета.
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По его словам, российская сторона предупредила западные страны об опасности потакания киевскому режиму в его авантюрах, чреватых опасными последствиями.
"Призвали их сойти с этого скользкого пути, подчеркнули, что своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам: "мол, делайте что хотите, все равно мы во всем обвиним Россию", - отметил постпред.
Российский дипломат также добавил, что на фоне раскручивания западниками украинской темы сюжет с сирийским химическим досье на прошедшей сессии отошел на второй план.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРОрганизация по запрещению химического оружияАлександр ШульгинРоссия
 
 
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