https://ria.ru/20220310/prodovolstvie-1777521849.html

Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной

Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной - РИА Новости, 10.03.2022

Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной

Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:28

2022-03-10T17:28

2022-03-10T18:46

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства в четверг."Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная. Продукция своевременно поставляется в торговые точки, постоянно находимся на связи с субъектами и Минпромторгом", - сказал он.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий патрушев, владимир путин