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Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной
Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной - РИА Новости, 10.03.2022
Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной
Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:28
2022-03-10T18:46
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства в четверг."Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная. Продукция своевременно поставляется в торговые точки, постоянно находимся на связи с субъектами и Минпромторгом", - сказал он.
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий патрушев, владимир путин
17:28 10.03.2022 (обновлено: 18:46 10.03.2022)
 
Патрушев назвал ситуацию на рынке продовольствия в России стабильной

Глава Минсельхоза Патрушев: ситуация на рынке продовольствия в России стабильная

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский АПК работает в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке в стране стабильна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства в четверг.
"Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная. Продукция своевременно поставляется в торговые точки, постоянно находимся на связи с субъектами и Минпромторгом", - сказал он.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:40
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
 
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
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