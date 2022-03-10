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Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, заявили в Госдуме
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.03.2022
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, заявили в Госдуме
Вопрос продовольственной безопасности на фоне санкций против России выходит на первый план, но страна полностью обеспечивает себя продовольствием, оснований для РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:13
2022-03-10T11:13
экономика
россия
росагролизинг
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос продовольственной безопасности на фоне санкций против России выходит на первый план, но страна полностью обеспечивает себя продовольствием, оснований для ажиотажа нет, заявила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина."Мы полностью… обеспечиваем себя всеми основными видами продукции, начиная с зерна. Есть небольшой дефицит по ржи и продовольственному овсу, но это легко компенсируется другими крупяными культурами, да и с новым урожаем у нас ситуация, естественно, изменится. Мы полностью обеспечиваем себя мясом птицы, свинины, яйцом, растительным маслом, сахаром, основными видами овощей и фруктов", - сказала Школкина.При этом она обратила внимание, что в принципе завозятся только те продукты, которые в России не производятся по климатическим условиям, и страна "полностью делает комбикорма". "У нас нет никаких причин для ажиотажного спроса на продовольствие и резкого роста цен на продовольствие", - констатировала зампред комитета.Она считает, что сейчас самое главное – это успешно провести весенние полевые работы. "Для этого мы должны обеспечить сельхозпроизводителей всеми необходимыми финансовыми ресурсами, минеральными удобрениями, ГСМ, техникой и средствами защиты", - считает Школкина. На весенние полевые работы, по ее словам, выделено на краткосрочные льготные кредиты 25 миллиардов рублей по ставке не более 5% годовых, что очень важно для отечественных сельхозпроизводителей.Что касается сельхозтехники, то буквально на днях было также принято решение о выделении дополнительно 12 миллиардов рублей из федерального бюджета Росагролизингу на ее закупку, продолжила депутат. Это позволит российским производителям получить более 1000 единиц отечественной техники и успешно провести весенние полевые работы, подчеркнула Школкина."Также у нас с правительством идет работа по поддержке наших производств. Особенно чувствительные отрасли – молочная, хлебопекарная и мукомольная промышленность, сахарная, птицеводство, семеноводство. Прорабатываем вопрос не только по предоставлению льготных краткосрочных кредитов по фиксированной ставке, но и об увеличении дополнительных средств на инвестпроекты", - сообщила зампред комитета. Важно не только сохранить прежние производства, но еще и, например, стимулировать строительство новых молочных ферм, чтобы обеспечить себя молоком в полном объеме, полагает Школкина.
https://ria.ru/20220310/otsrochka-1777411219.html
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экономика, россия, росагролизинг, госдума рф
11:13 10.03.2022
 
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Школкина заявила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос продовольственной безопасности на фоне санкций против России выходит на первый план, но страна полностью обеспечивает себя продовольствием, оснований для ажиотажа нет, заявила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
"Мы полностью… обеспечиваем себя всеми основными видами продукции, начиная с зерна. Есть небольшой дефицит по ржи и продовольственному овсу, но это легко компенсируется другими крупяными культурами, да и с новым урожаем у нас ситуация, естественно, изменится. Мы полностью обеспечиваем себя мясом птицы, свинины, яйцом, растительным маслом, сахаром, основными видами овощей и фруктов", - сказала Школкина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Промышленники, попавшие под санкции, получат отсрочку по обязательствам
При этом она обратила внимание, что в принципе завозятся только те продукты, которые в России не производятся по климатическим условиям, и страна "полностью делает комбикорма". "У нас нет никаких причин для ажиотажного спроса на продовольствие и резкого роста цен на продовольствие", - констатировала зампред комитета.
Она считает, что сейчас самое главное – это успешно провести весенние полевые работы. "Для этого мы должны обеспечить сельхозпроизводителей всеми необходимыми финансовыми ресурсами, минеральными удобрениями, ГСМ, техникой и средствами защиты", - считает Школкина. На весенние полевые работы, по ее словам, выделено на краткосрочные льготные кредиты 25 миллиардов рублей по ставке не более 5% годовых, что очень важно для отечественных сельхозпроизводителей.
Что касается сельхозтехники, то буквально на днях было также принято решение о выделении дополнительно 12 миллиардов рублей из федерального бюджета Росагролизингу на ее закупку, продолжила депутат. Это позволит российским производителям получить более 1000 единиц отечественной техники и успешно провести весенние полевые работы, подчеркнула Школкина.
"Также у нас с правительством идет работа по поддержке наших производств. Особенно чувствительные отрасли – молочная, хлебопекарная и мукомольная промышленность, сахарная, птицеводство, семеноводство. Прорабатываем вопрос не только по предоставлению льготных краткосрочных кредитов по фиксированной ставке, но и об увеличении дополнительных средств на инвестпроекты", - сообщила зампред комитета. Важно не только сохранить прежние производства, но еще и, например, стимулировать строительство новых молочных ферм, чтобы обеспечить себя молоком в полном объеме, полагает Школкина.
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