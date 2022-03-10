17:40 10.03.2022 (обновлено: 22:14 10.03.2022)
Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ России из-за санкций
Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ России в своей деятельности
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦЮРИХ, 10 мар - РИА Новости. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостановил участие Центрального банка России в своей деятельности из-за санкций, введенных против ЦБ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы BIS Криста Хьюз.
"Банк международных расчетов соблюдает международные санкции в отношении Центрального банка России, когда это применимо, и не будет средством для обхода санкций. Доступ Центрального банка России ко всем услугам BIS, встречам и другой деятельности BIS был приостановлен", - сообщила Хьюз.
Банк международных расчетов, штаб-квартира которого расположена в швейцарском Базеле, - международная финансовая организация, призванная в том числе содействовать сотрудничеству между центральными банками.
По последним данным, акционерами BIS являются 63 центральных банка, представляющих страны, на долю которых в совокупности приходится около 95% мирового ВВП. Банк России вступил в BIS в ноябре 1996 года.
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