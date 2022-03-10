https://ria.ru/20220310/priostanovka-1777524892.html

Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ России из-за санкций

Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ России из-за санкций - РИА Новости, 10.03.2022

Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ России из-за санкций

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостановил участие Центрального банка России в своей деятельности из-за санкций,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:40

2022-03-10T17:40

2022-03-10T22:14

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 10 мар - РИА Новости. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостановил участие Центрального банка России в своей деятельности из-за санкций, введенных против ЦБ, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы BIS Криста Хьюз.Ранее Евросоюз, а также Швейцария, запретили операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.Банк международных расчетов, штаб-квартира которого расположена в швейцарском Базеле, - международная финансовая организация, призванная в том числе содействовать сотрудничеству между центральными банками.По последним данным, акционерами BIS являются 63 центральных банка, представляющих страны, на долю которых в совокупности приходится около 95% мирового ВВП. Банк России вступил в BIS в ноябре 1996 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире, евросоюз, санкции в отношении россии