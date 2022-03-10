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Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности
Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности - РИА Новости, 10.03.2022
Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности
Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T06:11
2022-03-10T06:11
в мире
владимир путин
сша
россия
киев
нато
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ЛА-ПАС, 10 мар — РИА Новости. Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.По его словам, причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США. В этом конфликте США ищут возможность окружить Россию военным присутствием.Политик назвал западные СМИ лицемерными."Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают", — подчеркнул он.Россия 24 февраля начала на Украине военную операцию, целью которой, по словам президента Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, сообщил глава государства. США и страны ЕС, не сумевшие добиться от Киева выполнения минских соглашений, после начала операции ввели масштабные санкции против России.
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в мире, владимир путин, сша, россия, киев, нато
06:11 10.03.2022
 
Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности

Моралес: украинские националисты совершили преступления против человечности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 10 мар — РИА Новости. Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
По его словам, причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США. В этом конфликте США ищут возможность окружить Россию военным присутствием.

"Но и это не основной вопрос. Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских (людей). Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты?", — сказал Моралес.

Политик назвал западные СМИ лицемерными.
"Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают", — подчеркнул он.
Россия 24 февраля начала на Украине военную операцию, целью которой, по словам президента Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, сообщил глава государства. США и страны ЕС, не сумевшие добиться от Киева выполнения минских соглашений, после начала операции ввели масштабные санкции против России.
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