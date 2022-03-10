https://ria.ru/20220310/prestupleniya-1777393392.html

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности - РИА Новости, 10.03.2022

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности

Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T06:11

2022-03-10T06:11

2022-03-10T06:11

в мире

владимир путин

сша

россия

киев

нато

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ЛА-ПАС, 10 мар — РИА Новости. Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.По его словам, причиной происходящего на Украине стала политика экспансии со стороны НАТО под началом США. В этом конфликте США ищут возможность окружить Россию военным присутствием.Политик назвал западные СМИ лицемерными."Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают", — подчеркнул он.Россия 24 февраля начала на Украине военную операцию, целью которой, по словам президента Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, сообщил глава государства. США и страны ЕС, не сумевшие добиться от Киева выполнения минских соглашений, после начала операции ввели масштабные санкции против России.

https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html

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россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, киев, нато