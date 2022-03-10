https://ria.ru/20220310/pravitelstvo-1777568732.html

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:09

2022-03-10T23:09

2022-03-10T23:13

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного давления, он доступен в думской базе данных.В поправках изложены нормы, позволяющие выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщается в пояснительной записке к проекту закона.Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности."Законопроектом предусматривается полномочие правительства РФ на установление в отношении иностранных судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов РФ, ответных ограничений", - также говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220310/moratoriy-1777532608.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, правительство рф, госдума рф