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Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:09
2022-03-10T23:13
экономика
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного давления, он доступен в думской базе данных.В поправках изложены нормы, позволяющие выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщается в пояснительной записке к проекту закона.Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности."Законопроектом предусматривается полномочие правительства РФ на установление в отношении иностранных судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов РФ, ответных ограничений", - также говорится в пояснительной записке.
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экономика, россия, правительство рф, госдума рф
23:09 10.03.2022 (обновлено: 23:13 10.03.2022)
 
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного давления, он доступен в думской базе данных.
В поправках изложены нормы, позволяющие выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщается в пояснительной записке к проекту закона.
Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.
"Законопроектом предусматривается полномочие правительства РФ на установление в отношении иностранных судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов РФ, ответных ограничений", - также говорится в пояснительной записке.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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