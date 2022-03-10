https://ria.ru/20220310/pravitelstvo-1777568732.html
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:09
2022-03-10T23:09
2022-03-10T23:13
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях внешнего санкционного давления, он доступен в думской базе данных.В поправках изложены нормы, позволяющие выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у РФ, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщается в пояснительной записке к проекту закона.Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности."Законопроектом предусматривается полномочие правительства РФ на установление в отношении иностранных судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов РФ, ответных ограничений", - также говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20220310/moratoriy-1777532608.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф, госдума рф
23:09 10.03.2022 (обновлено: 23:13 10.03.2022)
Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли