https://ria.ru/20220310/pravitelstvo-1777479331.html

Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны

Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны

Правительство РФ временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран, сообщила... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:49

2022-03-10T14:49

2022-03-10T14:49

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее правительство утвердило перечень недружественных России государств. В него вошли 48 стран, включая США и государства ЕС.До этого Минпромторг предложил ввести запрет на экспорт березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)