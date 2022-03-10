https://ria.ru/20220310/pravitelstvo-1777479331.html
Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны
Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны
Правительство РФ временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран, сообщила... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:49
2022-03-10T14:49
2022-03-10T14:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, ограничения будут действовать в отношении недружественных стран, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее правительство утвердило перечень недружественных России государств. В него вошли 48 стран, включая США и государства ЕС.До этого Минпромторг предложил ввести запрет на экспорт березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Правительство ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны
Правительство временно ограничило вывоз лесоматериалов в недружественные страны