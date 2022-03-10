https://ria.ru/20220310/povestki-1777571566.html
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки
Украинцы, эвакуировавшиеся в западную часть страны, начали получать повестки из военкоматов, пишет украинское издание Страна.ua со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:38
2022-03-10T23:38
2022-03-10T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинцы, эвакуировавшиеся в западную часть страны, начали получать повестки из военкоматов, пишет украинское издание Страна.ua со ссылкой на очевидцев.По данным издания, в Закарпатской области повестки в военкоматы разносятся эвакуировавшимся мужчинам призывного возраста прямо по гостиничным номерам и местам ночевки.Информация о попытках военного призыва эвакуированных мужчин поступала из городов Мукачево и Ужгород.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки
Страна.ua: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки из военкоматов