Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/povestki-1777571566.html
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки
Украинцы, эвакуировавшиеся в западную часть страны, начали получать повестки из военкоматов, пишет украинское издание Страна.ua со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:38
2022-03-10T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_0:42:3022:1742_1920x0_80_0_0_c54e033badae8945f9b7aec42aa8fd6a.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинцы, эвакуировавшиеся в западную часть страны, начали получать повестки из военкоматов, пишет украинское издание Страна.ua со ссылкой на очевидцев.По данным издания, в Закарпатской области повестки в военкоматы разносятся эвакуировавшимся мужчинам призывного возраста прямо по гостиничным номерам и местам ночевки.Информация о попытках военного призыва эвакуированных мужчин поступала из городов Мукачево и Ужгород.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c4eab961cc1a161ca912e13437f028b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
23:38 10.03.2022
 
СМИ: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки

Страна.ua: мужчины, эвакуировавшиеся на Западную Украину, получают повестки из военкоматов

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинцы, эвакуировавшиеся в западную часть страны, начали получать повестки из военкоматов, пишет украинское издание Страна.ua со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, в Закарпатской области повестки в военкоматы разносятся эвакуировавшимся мужчинам призывного возраста прямо по гостиничным номерам и местам ночевки.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Информация о попытках военного призыва эвакуированных мужчин поступала из городов Мукачево и Ужгород.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала