https://ria.ru/20220310/potanin-1777550714.html

Потанин отреагировал на идею о национализации иностранных компаний

Потанин отреагировал на идею о национализации иностранных компаний - РИА Новости, 10.03.2022

Потанин отреагировал на идею о национализации иностранных компаний

Президент "Норникеля" и его крупнейший бенефициар Владимир Потанин призвал осторожнее подходить к конфискации предприятий компаний, уходящих с российского... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:45

2022-03-10T19:45

2022-03-10T19:45

экономика

россия

владимир потанин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент "Норникеля" и его крупнейший бенефициар Владимир Потанин призвал осторожнее подходить к конфискации предприятий компаний, уходящих с российского рынка, при этом он назвал более адекватной мерой предложение Минэкономразвития ввести внешнее управление для таких организаций."Наконец, я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага - глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - приводятся слова Потанина в телеграм-канале компании."Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - добавил Потанин.По его словам, в новейшей истории известны случаи национализации – то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность. Это, по мнению Потанина, более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией."Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний. Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития - ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам", - уточнил бизнесмен."Я понимаю, что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим", - резюмировал Потанин.Минэкономразвития ранее предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений - сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777524448.html

https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777471499.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир потанин