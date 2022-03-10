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Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом
Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом - РИА Новости, 10.03.2022
Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможная национализация западных компаний и арест российской недвижимости за рубежом может повлечь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:39
2022-03-10T12:39
2022-03-10T12:39
в мире
россия
дмитрий песков
санкции
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможная национализация западных компаний и арест российской недвижимости за рубежом может повлечь обоюдное негативное влияние."Негативные. Тут обоюдные негативные последствия", - сказал Песков в четверг.Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, санкции
Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом
Песков предупредил о негативных последствиях ареста российской недвижимости за рубежом