https://ria.ru/20220310/posledstviya-1777445529.html

Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом

Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом - РИА Новости, 10.03.2022

Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможная национализация западных компаний и арест российской недвижимости за рубежом может повлечь... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:39

2022-03-10T12:39

2022-03-10T12:39

в мире

россия

дмитрий песков

санкции

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможная национализация западных компаний и арест российской недвижимости за рубежом может повлечь обоюдное негативное влияние."Негативные. Тут обоюдные негативные последствия", - сказал Песков в четверг.Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.

https://ria.ru/20220310/kompanii-1777405886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, санкции