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Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи - РИА Новости, 10.03.2022
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:09
2022-03-10T04:09
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
ллойд остин
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ллойд остин, сша, украина, вашингтон
04:09 10.03.2022
 
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи

Министры обороны США и Украины Остин и Резников обсудили продолжение военной помощи

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи.

"Сегодня я говорил с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения оказания дальнейшей помощи в области обороны и безопасности, а также последствия неспровоцированной и преднамеренной войны России против Украины", — написал Остин.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЛлойд ОстинСШАУкраинаВашингтон
 
 
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