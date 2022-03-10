https://ria.ru/20220310/pomosch-1777391517.html

Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи

Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи - РИА Новости, 10.03.2022

Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:09

2022-03-10T04:09

2022-03-10T04:09

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

ллойд остин

сша

украина

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

россия

сша

украина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ллойд остин, сша, украина, вашингтон