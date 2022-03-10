https://ria.ru/20220310/pomosch-1777391517.html
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи - РИА Новости, 10.03.2022
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:09
2022-03-10T04:09
2022-03-10T04:09
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
ллойд остин
сша
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в своем Twitter, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым продолжение военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ллойд остин, сша, украина, вашингтон
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
Министры обороны США и Украины Остин и Резников обсудили продолжение военной помощи