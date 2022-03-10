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МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов
МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 10.03.2022
МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов
Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:32
2022-03-10T01:54
в мире
мвф
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении МВФ."Исполнительный совет выразил решительную поддержку украинскому народу", — добавил фонд.
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в мире, мвф, украина, вашингтон
01:32 10.03.2022 (обновлено: 01:54 10.03.2022)
 
МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов

Международный валютный фонд утвердил экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении МВФ.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)... для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны", — сказано в документе.
"Исполнительный совет выразил решительную поддержку украинскому народу", — добавил фонд.
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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