01:32 10.03.2022 (обновлено: 01:54 10.03.2022)
МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов
Международный валютный фонд утвердил экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении МВФ.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)... для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны", — сказано в документе.
"Исполнительный совет выразил решительную поддержку украинскому народу", — добавил фонд.