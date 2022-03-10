https://ria.ru/20220310/pomosch-1777386385.html

МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов

МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 10.03.2022

МВФ утвердил экстренную помощь Украине почти в полтора миллиарда долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:32

2022-03-10T01:32

2022-03-10T01:54

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов, говорится в заявлении МВФ."Исполнительный совет выразил решительную поддержку украинскому народу", — добавил фонд.

https://ria.ru/20220309/ebrr-1777331157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мвф, украина, вашингтон