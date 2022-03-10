https://ria.ru/20220310/poliklinika-1777433529.html
В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках
В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках - РИА Новости, 10.03.2022
В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках
Плановая помощь в поликлиниках Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе восстановлена, сообщила журналистам руководитель оперативного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:49
2022-03-10T11:49
2022-03-10T11:58
распространение коронавируса
общество
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москва
анастасия ракова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Плановая помощь в поликлиниках Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе восстановлена, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов. В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены", - сообщила Ракова.Она добавила, что 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, а 93% пациентов – на ближайшие три дня. "Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог на сегодня или завтра. А в горизонте ближайшей недели – 90%", — сообщила Ракова.Она напомнила, что в январе этого года в связи со стремительным распространением штамма "омикрон" основная нагрузка легла на амбулаторное звено — именно поликлиники обеспечивали лечение более 90% заболевших ОРВИ и COVID-19. Прием по ряду нозологий в поликлиниках был ограничен, а москвичам рекомендовали отложить плановые приемы в поликлиниках.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:49 10.03.2022 (обновлено: 11:58 10.03.2022)
В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках
Заммэра Москвы Ракова объявила о восстановлении плановой медпомощи в поликлиниках
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Плановая помощь в поликлиниках Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе восстановлена, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
"Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов. В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены", - сообщила Ракова.
Она добавила, что 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, а 93% пациентов – на ближайшие три дня. "Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог на сегодня или завтра. А в горизонте ближайшей недели – 90%", — сообщила Ракова.
Она напомнила, что в январе этого года в связи со стремительным распространением штамма "омикрон" основная нагрузка легла на амбулаторное звено — именно поликлиники обеспечивали лечение более 90% заболевших ОРВИ и COVID-19. Прием по ряду нозологий в поликлиниках был ограничен, а москвичам рекомендовали отложить плановые приемы в поликлиниках.