https://ria.ru/20220310/poliklinika-1777433529.html

В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках

В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках - РИА Новости, 10.03.2022

В Москве восстановили плановую медпомощь в поликлиниках

Плановая помощь в поликлиниках Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе восстановлена, сообщила журналистам руководитель оперативного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:49

2022-03-10T11:49

2022-03-10T11:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Плановая помощь в поликлиниках Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе восстановлена, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов. В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены", - сообщила Ракова.Она добавила, что 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, а 93% пациентов – на ближайшие три дня. "Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог на сегодня или завтра. А в горизонте ближайшей недели – 90%", — сообщила Ракова.Она напомнила, что в январе этого года в связи со стремительным распространением штамма "омикрон" основная нагрузка легла на амбулаторное звено — именно поликлиники обеспечивали лечение более 90% заболевших ОРВИ и COVID-19. Прием по ряду нозологий в поликлиниках был ограничен, а москвичам рекомендовали отложить плановые приемы в поликлиниках.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html

https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776244176.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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