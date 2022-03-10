https://ria.ru/20220310/pokhischenie-1777455989.html
Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине
Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине
Заявления о похищении Россией людей на территории Украины - это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:25
2022-03-10T13:25
2022-03-10T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
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украина
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Заявления о похищении Россией людей на территории Украины - это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.Украинский корреспондент коснулся в своем вопросе информации о похищении людей на Украине, в частности, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой, заявив, что это факт."Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом. Я не знал про эту историю - про якобы похищение представителя депутатского корпуса, но я знаю те манеры, которыми славится киевский режим. Вчера я слушал, что депутат (Евгений - ред.) Шевченко куда-то пропал. Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался", - сказал Лавров."Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал", - сказал Лавров, отвечая на замечание корреспондента о конкретном имени похищенной. После этого журналист несколько раз вновь попытался задать вопрос главе российского МИД, перебивая коллег. "Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине", - отметил министр и стал отвечать на следующий вопрос.
https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:25 10.03.2022 (обновлено: 15:26 10.03.2022)
Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине
Глава МИД Лавров назвал заявления, что Россия похищает людей на Украине, фейком
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Заявления о похищении Россией людей на территории Украины - это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Украинский корреспондент коснулся в своем вопросе информации о похищении людей на Украине
, в частности, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой, заявив, что это факт.
"Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом. Я не знал про эту историю - про якобы похищение представителя депутатского корпуса, но я знаю те манеры, которыми славится киевский режим. Вчера я слушал, что депутат (Евгений - ред.) Шевченко куда-то пропал. Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался", - сказал Лавров.
"Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал", - сказал Лавров, отвечая на замечание корреспондента о конкретном имени похищенной.
После этого журналист несколько раз вновь попытался задать вопрос главе российского МИД, перебивая коллег. "Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине", - отметил министр и стал отвечать на следующий вопрос.