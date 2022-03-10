https://ria.ru/20220310/pokhischenie-1777455989.html

Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине

Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров опроверг заявления, что Россия похищает людей на Украине

Заявления о похищении Россией людей на территории Украины - это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:25

2022-03-10T13:25

2022-03-10T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Заявления о похищении Россией людей на территории Украины - это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.Украинский корреспондент коснулся в своем вопросе информации о похищении людей на Украине, в частности, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой, заявив, что это факт."Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом. Я не знал про эту историю - про якобы похищение представителя депутатского корпуса, но я знаю те манеры, которыми славится киевский режим. Вчера я слушал, что депутат (Евгений - ред.) Шевченко куда-то пропал. Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался", - сказал Лавров."Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал", - сказал Лавров, отвечая на замечание корреспондента о конкретном имени похищенной. После этого журналист несколько раз вновь попытался задать вопрос главе российского МИД, перебивая коллег. "Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине", - отметил министр и стал отвечать на следующий вопрос.

https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр