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В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.03.2022
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:28
2022-03-10T08:29
общество
москва
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 00.00 субботы (12 марта) в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода, гидрометцентр
08:28 10.03.2022 (обновлено: 08:29 10.03.2022)
 
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Гололед в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует до 00.00 субботы (12 марта) в Москве и области.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:19
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
 
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