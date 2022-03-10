https://ria.ru/20220310/pogoda-1777399821.html

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.03.2022

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:28

2022-03-10T08:28

2022-03-10T08:29

общество

москва

погода

гидрометцентр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 00.00 субботы (12 марта) в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220310/morozy-1777399030.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, гидрометцентр