https://ria.ru/20220310/pogoda-1777399821.html
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.03.2022
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:28
2022-03-10T08:28
2022-03-10T08:29
общество
москва
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 00.00 субботы (12 марта) в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220310/morozy-1777399030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, гидрометцентр
08:28 10.03.2022 (обновлено: 08:29 10.03.2022)
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы