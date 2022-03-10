https://ria.ru/20220310/pogoda-1777398910.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Малооблачная и морозная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха днем составит минус 3 - минус 5 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:18
2022-03-10T08:18
2022-03-10T08:18
общество
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Малооблачная и морозная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха днем составит минус 3 - минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус 3 - минус 5, по области - от минус 2 до минус 7. Это как минимум на 5-6 градусов ниже, чем должно быть по мартовской норме",- заявил Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20220304/vesna-1776408118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Морозная и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Малооблачная и морозная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха днем составит минус 3 - минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве
погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус 3 - минус 5, по области - от минус 2 до минус 7. Это как минимум на 5-6 градусов ниже, чем должно быть по мартовской норме",- заявил Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.