https://ria.ru/20220310/pogoda-1777398910.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Малооблачная и морозная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха днем составит минус 3 - минус 5 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:18

2022-03-10T08:18

2022-03-10T08:18

общество

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Малооблачная и морозная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха днем составит минус 3 - минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус 3 - минус 5, по области - от минус 2 до минус 7. Это как минимум на 5-6 градусов ниже, чем должно быть по мартовской норме",- заявил Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20220304/vesna-1776408118.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, москва