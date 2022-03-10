https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777492159.html

В Ереване прошла акция в поддержку России

В Ереване прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 10.03.2022

В Ереване прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России, проводящей военную спецоперацию по демилитаризации Украины, прошла у зданий дипмиссий США и России в Ереване, передает корреспондент... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:48

2022-03-10T15:48

2022-03-10T17:02

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россия

сша

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ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Акция в поддержку России, проводящей военную спецоперацию по демилитаризации Украины, прошла у зданий дипмиссий США и России в Ереване, передает корреспондент РИА Новости."Акция организована патриотическими силами Армении, в том числе движением "Сильная Армения с Россией. За новый союз", Антинацистским фронтом. Мы сегодня здесь для того, чтобы передать петицию посольству США", — сказал агентству один из лидеров движения Айк Бабуханян.В документе указывается, что участники акции выступают против нацизма."Мы требуем наказать нацистов, и мы за мир, в котором действует международное право, право наций на самоопределение, право людей выражать свою волю. <...> Мы поддерживаем Россию, потому что Россия сегодня защищает не только республики Донбасса, Крым, но и право народа на самоопределение, право людей мирно и свободно выражать свою волю", — сказал Бабуханян.Один из организаторов акции Айк Айвазян назвал символичным то, что мероприятие проходит у памятника адмиралу флота СССР Ивану Исакову, который во время Великой Отечественной войны вел борьбу с нацизмом."А рядом с памятником стоит здание посольства США <...>, от которых сегодня исходит нацизм во всем мире", — сказал Айвазян.Он добавил, что в течение 30 лет Вашингтон и их союзники творят беззаконие, вседозволенность и беспредел."Тридцать лет они пытаются навязать всему миру свой образ, так называемые ценности и так называемую американскую демократию, несущую в течение 30 лет хаос и разрушение по всему миру. <.... Страны и народы, которые не были согласны с политикой США и союзников, подвергались нападению, агрессии, бомбардировкам", — заявил организатор акции.Айвазян добавил, что планы России по демилитаризации и денацификации Украины направлены на то, чтобы "вырвать когти у нацистского режима и стереть на Украине все, что связано с нацизмом, нацистской идеологией". По его словам, "американская модель демократии — это и есть сегодняшнее продолжение нацизма".Участники акции вручили петицию сотрудникам американского посольства, а затем направились к зданию российской дипмиссии, где выступили со словами поддержки и вручили письменное послание."Я хотел бы выразить признательность за те слова поддержки, которые сегодня прозвучали, и хотел бы отметить, что особенно ценно то, что эти слова поддержки звучат здесь, в Армении, которую, как мы все хорошо знаем, связывают с Россией отношения стратегическое союзничества", — сказал, принимая послание, представитель российского посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые жесткие санкции.

https://ria.ru/20220309/aktsiya-1777374739.html

https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, армения, россия, сша