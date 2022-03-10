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Глава МИД Германии пообещала поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине

Глава МИД Германии пообещала поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Глава МИД Германии пообещала поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала всестороннюю поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине, с таким заявлением министр выступила перед отъездом в турне РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:46

2022-03-10T00:46

2022-03-10T03:57

в мире

германия

анналена бербок

владимир путин

россия

сербия

киев

вооруженные силы рф

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БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала всестороннюю поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине, с таким заявлением министр выступила перед отъездом в турне по странам Западных Балкан в среду.Ранее о том, что министр посетит на этой неделе Боснию и Герцеговину, Косово, Сербию, а также Молдавию, сообщила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Сегодняшний мир на Западных Балканах может и не идеален, но он бесценен. Мы должны откровенно сказать, что многих из этих стран в последние годы мы разочаровали и обделили. На этот открытый фланг прорываются такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не боятся раздувания неразрешенных конфликтов. Я еду сегодня на Западные Балканы в первую очередь для того, чтобы послушать, чего люди там сейчас ожидают от нас, а также для того, чтобы дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы влиянию Москвы", — сказала Бербок. Министр добавила, что Германия "принципиально заинтересована в политически стабильных и экономически процветающих Западных Балканах, государства которых ориентированы на Европу". В Берлине намерены поддерживать эту направленность "в предстоящих политических переговорах, а также в рамках стратегических инвестиций, особенно в области возобновляемых источников энергии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777372386.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777373545.html

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Никита Стома

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